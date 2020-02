Vraha britskej turistky odsúdili na doživotie

Wellington 21. februára (TASR) - Súd v novozélandskom meste Auckland odsúdil v piatok na doživotie muža, ktorého usvedčili z vraždy mladej britskej turistky. Nemenovaného 28-ročného Novozélanďana budú môcť predčasne prepustiť najskôr po 17 rokoch, uviedla agentúra DPA.



S britskou "batôžkárkou" sa odsúdený skontaktoval prostredníctvom zoznamovacej aplikácie. Následne ju podľa vyšetrovateľov v decembri 2018 uškrtil v predvečer jej 22. narodenín. Mŕtvolu natlačil do kufra a zahrabal neďaleko Aucklandu, kde ju o týždeň neskôr našli.



Prípad vyvolal pobúrenie aj v zahraničí a usmrtenej žene boli venované tiché zhromaždenia.



Obžalovaný muž svoju vinu popieral a obhajoval sa tvrdením, že išlo len o nešťastnú náhodu pri sexuálnych hrách. Počas procesu však zaznelo aj to, že muž si zhotovil intímne fotografie usmrtenej Britky a už nasledujúci deň sa stretol s ďalšou ženou, s ktorou sa zoznámil cez internet.



Matka obete sa zapojila do procesu prostredníctvom emotívneho videa, v ktorom sa obracala priamo na obžalovaného. Povedala, že musí neustále myslieť na hrôzu a bolesť, ktorým bola vystavená jej dcéra.