Vrahyňa odsúdená na 30 rokov vo väznici otehotnela, je na slobode

Opava 15. júna (TASR) - Češka Petra Janáková, ktorá bola právoplatne odsúdená na 30 rokov väzenia za vraždu a za niekoľko ďalších pokusov o ňu, požiadala o prerušenie trestu a od piatka je na slobode. Žena totiž vo väznici otehotnela. Informovala o tom česká televízia Nova a následne portál Novinky.cz.



V piatok popoludní ženu na príkaz sudcu prepustili z väzenia v moravskosliezskom meste Opava. Údajne však otehotnela vo väzobnej väznici v Hradci Králové.



Trest bude mať Janáková, ktorá je v šiestom mesiaci tehotenstva, prerušený zrejme až do septembra budúceho roka. Vo väzení, vrátane väzby, strávila zatiaľ dva roky.



Úrady v súčasnosti vyšetrujú, ako mohla Janáková otehotnieť - žiadna návšteva totiž nikdy nie je s väzenkyňou osamote. Otcom môže byť niektorý z dozorcov, ale Nova spomína aj špekuláciu, že žena si mohla zaobstarať spermie od niektorého mužského väzňa.



Podľa gynekológov nie je amatérske umelé oplodnenie vylúčené, uviedol portál TN.cz televízie Nova.



Niekdajších manželov Petru a Jaroslava Janákovcov právoplatne odsúdili celkovo za päť vrážd, z nich dve boli nevydareným pokusom a ďalšie dve v štádiu prípravy. Pôvodne dostala dvojica doživotie, ale tento rok im súd trest znížil: 30-ročný Janák strávi za mrežami 28 rokov a jeho niekdajšia manželka Petra (28) o dva roky dlhšie. Ich komplicovi udelil súd osem rokov väzenia, pripomenul portál Novinky.cz.



Janákovci zavraždili v roku 2017 v blízkosti mesta Lázně Bělohrad 50-ročného zberateľa z Prahy. Vylákali ho na stretnutie na opustené miesto pod zámienkou predaja poštových známok. Janáková ho však počas jazdy chladnokrvne strelila odzadu do hlavy. Manželia okradli muža len o 34.000 českých korún (1331 eur) a jeho telo pohodili do kukuričného poľa.