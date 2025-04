Vraky nájdené pri pobreží Kostariky boli dánske otrokárske lode

Kodaň 27. apríla (TASR) - Dva lodné vraky z 18. storočia pri pobreží Kostariky, ktoré sa považovali za pirátske lode, boli dánske otrokárske lode. V nedeľu to vo vyhlásení uviedlo Dánske národné múzeum, píše TASR podľa agentúry AFP.



„Vyšetrovanie lodného dreva, tehál z nákladu a hlinených rúr nájdených počas podmorských vykopávok“ určilo presnú identitu dvoch lodí stroskotaných v roku 1710, uviedlo Dánske národné múzeum vo vyhlásení.



Boli to otrokárske lode Fridericus Quartus a Christianus Quintus, uviedlo múzeum. Loď Fridericus Quartus pri potopení horela, zatiaľ čo Christianus Quintus stroskotala v príboji po pretrhnutí kotviaceho lana. Doteraz nebolo známe miesto ich stroskotania.



Podľa múzea sa v Kostarike už dlhšie vedelo o dvoch vrakoch vo vodách národného parku Cahuita.



„Dlhé roky sa predpokladalo, že ide o pirátske lode. Keď však americkí morskí archeológovia v roku 2015 našli v jednom z vrakov žlté tehly, objavili sa nové otázky o histórii lodí,“ uviedlo múzeum. V roku 2023 sa uskutočnili podmorské vykopávky.



„Analýzy sú veľmi presvedčivé a už nemáme žiadne pochybnosti o tom, že ide o vraky dvoch dánskych otrokárskych lodí,“ uviedol vo vyhlásení David Gregory, morský archeológ z Dánskeho národného múzea.



„Tehly sú dánske a to isté platí aj o dreve, ktoré je navyše zuhoľnatené a zanesené sadzami od ohňa. To dokonale zodpovedá historickým záznamom, podľa ktorých jedna z lodí zhorela,“ dodal Gregory.



Jeho kolega Andreas Kallmeyer Bloch to označil za "nepochybne najbláznivejšie archeologické vykopávky, na akých som sa doteraz zúčastnil.“



„Nielen preto, že má veľký význam pre miestne obyvateľstvo, ale aj preto, že ide o jeden z najdramatickejších lodných vrakov v dejinách Dánska a teraz presne vieme, kde sa to stalo,“ povedal morský archeológ.