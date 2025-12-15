< sekcia Zahraničie
Vrátili sa vojaci z misie ochrany vzdušného priestoru Pobaltia
Takmer 80 maďarských vojakov od 1. augusta do 1. decembra zabezpečovalo ochranu Estónska, Lotyšska a Litvy.
Autor TASR
Budapešť 15. decembra (TASR) - Príslušníci maďarských ozbrojených síl, ktorí sa zúčastnili na medzinárodnej misii ochrany vzdušného priestoru Pobaltia, sa vrátili do vlasti. Podľa agentúry MTI ich na leteckej vojenskej základni v Kecskeméte v pondelok privítal minister obrany Kristóf Szalay-Bobrovniczky, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Takmer 80 maďarských vojakov od 1. augusta do 1. decembra zabezpečovalo ochranu Estónska, Lotyšska a Litvy prostredníctvom štyroch bojových lietadiel JAS 39 Gripen maďarských ozbrojených síl a ich komplexného technického zabezpečenia.
Podľa slov ministra vojaci maďarskej misie absolvovali v Pobaltí 22 ostrých poplachov, 87 cvičných poplachov, pričom gripeny strávili vo vzduchu vyše 400 hodín.
„Okrem úspešného plnenia úloh ochrany vzdušného priestoru v Baltskom mori maďarské vzdušné sily vykonávajú aj úlohy ochrany vzdušného priestoru na Slovensku, v Slovinsku a Chorvátsku,“ pripomenul Szalay-Bobrovniczky.
Maďarsko bolo v tejto misii už štvrtýkrát vedúcou krajinou, ktorá v spolupráci so Španielskom a Talianskom vykonávala úlohy ochrany vzdušného priestoru pobaltských krajín.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
Takmer 80 maďarských vojakov od 1. augusta do 1. decembra zabezpečovalo ochranu Estónska, Lotyšska a Litvy prostredníctvom štyroch bojových lietadiel JAS 39 Gripen maďarských ozbrojených síl a ich komplexného technického zabezpečenia.
Podľa slov ministra vojaci maďarskej misie absolvovali v Pobaltí 22 ostrých poplachov, 87 cvičných poplachov, pričom gripeny strávili vo vzduchu vyše 400 hodín.
„Okrem úspešného plnenia úloh ochrany vzdušného priestoru v Baltskom mori maďarské vzdušné sily vykonávajú aj úlohy ochrany vzdušného priestoru na Slovensku, v Slovinsku a Chorvátsku,“ pripomenul Szalay-Bobrovniczky.
Maďarsko bolo v tejto misii už štvrtýkrát vedúcou krajinou, ktorá v spolupráci so Španielskom a Talianskom vykonávala úlohy ochrany vzdušného priestoru pobaltských krajín.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)