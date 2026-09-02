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VRAŽDA BÁBÄTKA: Do väzby vzali päť Slovákov
Dievčatko našli v nedeľu v sheffieldskej štvrti Wincobank po tom, ako niekto nahlásil, že má obavy o jej bezpečnosť.
Autor TASR
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Londýn 2. septembra (TASR) - Päť slovenských občanov poslal do väzby súd v anglickom meste Sheffield v súvislosti s vraždou novonarodeného dievčatka, ktoré bolo dobodané nožom. V stredu o tom informovala televízia BBC.
Dievčatko našli v nedeľu v sheffieldskej štvrti Wincobank po tom, ako niekto nahlásil, že má obavy o jej bezpečnosť. Podľa vyšetrovateľov bábätko zomrelo na mieste na následky 33 poranení spôsobených 15 bodnutiami nožom.
Dvaja muži vo veku 19 a 39 rokov a dve ženy vo veku 20 a 37 rokov sú obvinení z vraždy, spôsobenia alebo umožnenia úmrtia dieťaťa a marenia spravodlivosti tým, že podnikli kroky na utajenie zabitia dieťaťa. Piata osoba, 15-ročné dievča, je obvinená z marenia spravodlivosti. Všetkých päť slovenských štátnych príslušníkov bolo vzatých do väzby.
„Chcel by som sa poďakovať našej komunite, ktorá bola touto traumatickou udalosťou hlboko zasiahnutá, za podporu, ktorú nám poskytuje počas tohto zložitého vyšetrovania,“ uviedol pred súdnym pojednávaním inšpektor Tom Woodward. „Žiadame verejnosť, aby sa počas prebiehajúceho súdneho konania zdržala špekulácií a zverejňovania informácií o tomto prípade na internete. Zabezpečenie integrity trestného konania je pre nás kľúčové, aby sme dosiahli spravodlivosť pre toto malé dievčatko,“ uviedol.
Polícia uviedla, že orgány činné v trestnom konaní budú naďalej pôsobiť v oblasti Holywell Heights a robiť tam vyšetrovacie úkony.
Dievčatko našli v nedeľu v sheffieldskej štvrti Wincobank po tom, ako niekto nahlásil, že má obavy o jej bezpečnosť. Podľa vyšetrovateľov bábätko zomrelo na mieste na následky 33 poranení spôsobených 15 bodnutiami nožom.
Dvaja muži vo veku 19 a 39 rokov a dve ženy vo veku 20 a 37 rokov sú obvinení z vraždy, spôsobenia alebo umožnenia úmrtia dieťaťa a marenia spravodlivosti tým, že podnikli kroky na utajenie zabitia dieťaťa. Piata osoba, 15-ročné dievča, je obvinená z marenia spravodlivosti. Všetkých päť slovenských štátnych príslušníkov bolo vzatých do väzby.
„Chcel by som sa poďakovať našej komunite, ktorá bola touto traumatickou udalosťou hlboko zasiahnutá, za podporu, ktorú nám poskytuje počas tohto zložitého vyšetrovania,“ uviedol pred súdnym pojednávaním inšpektor Tom Woodward. „Žiadame verejnosť, aby sa počas prebiehajúceho súdneho konania zdržala špekulácií a zverejňovania informácií o tomto prípade na internete. Zabezpečenie integrity trestného konania je pre nás kľúčové, aby sme dosiahli spravodlivosť pre toto malé dievčatko,“ uviedol.
Polícia uviedla, že orgány činné v trestnom konaní budú naďalej pôsobiť v oblasti Holywell Heights a robiť tam vyšetrovacie úkony.