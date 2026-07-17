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Vražda bývalého premiéra narušila vzťahy medzi Talianskom a Nikaraguou
Mora v marci 1978 uniesli členovia komunistickej teroristickej organizácie Červené brigády. Premiéra našli mŕtveho v kufri auta o dva mesiace neskôr.
Autor TASR
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Managua 17. júla (TASR) - Nikaragua prerušila diplomatické vzťahy s Talianskom pre spor ohľadom vraždy bývalého talianskeho premiéra v roku 1978, uviedlo vo štvrtok nikaragujské ministerstvo zahraničných vecí. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Ministerstvo uviedlo, že rozhodnutie bolo podnietené výrokmi talianskeho ministra zahraničných vecí Antonia Tajaniho, ktorý kritizoval Nikaraguu za poskytnutie útočiska niekdajšiemu militantovi Alessiovi Casimirrimu, odsúdenému za atentát na bývalého talianskeho premiéra Alda Mora v roku 1978.
Mora v marci 1978 uniesli členovia komunistickej teroristickej organizácie Červené brigády. Za jeho bezpečnosť požadovali prepustenie svojich zadržiavaných členov. Premiéra našli mŕtveho v kufri auta o dva mesiace neskôr.
Talianske ministerstvo zahraničných vecí na otázky agentúry Reuters uviedlo, že Tajani trvá na vydaní Casimirriho do Talianska. „Nikarague hovoríme, že udelenie imunity zločincovi je neprijateľné,“ uviedol Tajani.
Ministerstvo uviedlo, že rozhodnutie bolo podnietené výrokmi talianskeho ministra zahraničných vecí Antonia Tajaniho, ktorý kritizoval Nikaraguu za poskytnutie útočiska niekdajšiemu militantovi Alessiovi Casimirrimu, odsúdenému za atentát na bývalého talianskeho premiéra Alda Mora v roku 1978.
Mora v marci 1978 uniesli členovia komunistickej teroristickej organizácie Červené brigády. Za jeho bezpečnosť požadovali prepustenie svojich zadržiavaných členov. Premiéra našli mŕtveho v kufri auta o dva mesiace neskôr.
Talianske ministerstvo zahraničných vecí na otázky agentúry Reuters uviedlo, že Tajani trvá na vydaní Casimirriho do Talianska. „Nikarague hovoríme, že udelenie imunity zločincovi je neprijateľné,“ uviedol Tajani.