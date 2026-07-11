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VRAŽDA BÝVALEJ POSLANKYNE: Britská polícia zadržala podozrivého
Podľa polície Widdecombeová zomrela na následky vážnych zranení.
Autor TASR
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Londýn 11. júla (TASR) – Britská polícia v piatok zatkla 26-ročného muža podozrivého z vraždy bývalej poslankyne britského parlamentu Ann Widdecombovej. Sedemdesiatosemročnú političku našli vo štvrtok mŕtvu v jej dome v obci Haytor Vale na juhozápade Anglicka. TASR o prípade informuje na základe správy agentúry AP.
Podľa polície Widdecombeová zomrela na následky vážnych zranení. Zástupca náčelníka polície grófstiev Devon a Cornwall Matt Longman uviedol, že nič nenasvedčuje tomu, že by išlo o teroristický čin alebo útok s politickým motívom. O možnom motíve sa odmietol vyjadriť s tým, že vyšetrovanie pokračuje.
Britský premiér Keir Starmer označil správu o úmrtí Widdecombovej za šokujúcu a rodine i blízkym vyjadril sústrasť. Vyzdvihol ju ako výraznú političku s dlhoročnou kariérou a mnohými úspechmi.
Widdecombová bola poslankyňou Dolnej snemovne za Konzervatívnu stranu v rokoch 1987 až 2010. Presadzovala spoločensky konzervatívne postoje, vystupovala proti právu na interrupcie aj proti rozširovaniu práv komunity LGBTQ+. Po odchode z politiky získala popularitu aj ako účastníčka televíznych súťaží Strictly Come Dancing a Celebrity Big Brother.
Neskôr sa pridala k Strane brexitu (Brexit Party) a pôsobila ako hovorkyňa protiimigračnej strany Reform UK.
Starmer zároveň zdôraznil, že bezpečnosť politikov je mimoriadne dôležitá. Pripomenul, že Spojené kráľovstvo v uplynulom desaťročí zažilo vraždy dvoch úradujúcich poslancov – labouristky Jo Coxovej v roku 2016 a konzervatívca Davida Amessa v roku 2021, po ktorých sprísnili bezpečnostné opatrenia pre volených predstaviteľov.
Líder Reform UK Nigel Farage uviedol, že ho smrť Widdecombovej hlboko zasiahla a že pôsobenie vo verejnom živote je podľa neho čoraz nebezpečnejšie. Bývalý premiér Boris Johnson ju označil za „hrdinskú zástankyňu brexitu“ a výnimočnú rečníčku.
Podľa polície Widdecombeová zomrela na následky vážnych zranení. Zástupca náčelníka polície grófstiev Devon a Cornwall Matt Longman uviedol, že nič nenasvedčuje tomu, že by išlo o teroristický čin alebo útok s politickým motívom. O možnom motíve sa odmietol vyjadriť s tým, že vyšetrovanie pokračuje.
Britský premiér Keir Starmer označil správu o úmrtí Widdecombovej za šokujúcu a rodine i blízkym vyjadril sústrasť. Vyzdvihol ju ako výraznú političku s dlhoročnou kariérou a mnohými úspechmi.
Widdecombová bola poslankyňou Dolnej snemovne za Konzervatívnu stranu v rokoch 1987 až 2010. Presadzovala spoločensky konzervatívne postoje, vystupovala proti právu na interrupcie aj proti rozširovaniu práv komunity LGBTQ+. Po odchode z politiky získala popularitu aj ako účastníčka televíznych súťaží Strictly Come Dancing a Celebrity Big Brother.
Neskôr sa pridala k Strane brexitu (Brexit Party) a pôsobila ako hovorkyňa protiimigračnej strany Reform UK.
Starmer zároveň zdôraznil, že bezpečnosť politikov je mimoriadne dôležitá. Pripomenul, že Spojené kráľovstvo v uplynulom desaťročí zažilo vraždy dvoch úradujúcich poslancov – labouristky Jo Coxovej v roku 2016 a konzervatívca Davida Amessa v roku 2021, po ktorých sprísnili bezpečnostné opatrenia pre volených predstaviteľov.
Líder Reform UK Nigel Farage uviedol, že ho smrť Widdecombovej hlboko zasiahla a že pôsobenie vo verejnom živote je podľa neho čoraz nebezpečnejšie. Bývalý premiér Boris Johnson ju označil za „hrdinskú zástankyňu brexitu“ a výnimočnú rečníčku.