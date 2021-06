Vražda dievčaťa vo Viedni spustila debatu o azylovom procese

Viedeň 29. júna (TASR) - Vražda 13-ročného dievčaťa vo Viedni spustila v Rakúsku ostrú politickú diskusiu o uchádzačoch o azyl. Z tohto činu sú totiž podozriví dvaja mladí Afganci, informovala v utorok agentúra APA. Vládnuca Rakúska ľudová strana (ÖVP) kancelára Sebastiana Kurza v reakcii na tento čin avizovala prísnejší postup voči trestne stíhaným migrantom.



"Ja určite nebudem za zastavenie deportácií do Afganistanu ani za zmiernenie azylových zákonov," zdôraznil v utorok Kurz. "Sľubujem, že spravíme všetko pre to, aby boli páchatelia tvrdo potrestaní," dodal. Je podľa neho neprípustné, že "ľudia k nám prichádzajú, hľadajú ochranu a páchajú takéto ukrutné, barbarské zločiny".



V prípade, že sa preukáže vina oboch mužov, ktorých polícia zadržala v pondelok, Rakúsko bude pokračovať v dôsledných deportáciách takýchto osôb do Afganistanu, prisľúbil šéf rezortu vnútra Karl Nehammer.



Telo dievčaťa pochádzajúceho z Dolného Rakúska sa našlo v sobotu ráno vo viedenskej štvrti Donaustadt. Z výsledkov pitvy vyplýva, že zomrela na zadusenie. Podozriví Afganci ju mali nadrogovať, sexuálne zneužiť a nakoniec zavraždiť. To, ako sa maloletá, ktorej telo v nedeľu identifikovali jej rodičia, dostala do Viedne, je predmetom vyšetrovania.



Protiimigračná Slobodná strana Rakúska (FPÖ) na základe tohto prípadu žiada zintenzívniť proces vyhosťovania žiadateľov o azyl do Afganistanu a Sýrie. Šéf FPÖ Herbert Kickl v desaťbodovom pláne, ktorého cieľom je zabrániť násilným činom migrantov, navrhuje zastaviť podávanie žiadostí o azyl na rakúskom území, okamžité ukončenie azylového procesu a tiež odobratie štatútu azylanta trestne stíhaným osobám.



Reinhold Einwallner z opozičnej Sociálnodemokratickej strany Rakúska (SPÖ) takisto požaduje "nulovú toleranciu" voči takýmto skutkom. Spoluzodpovednosť za vraždu dievčaťa pripísal Nehammerovi i ministerke spravodlivosti Alme Zadičovej aj Gottfried Waldhäusl z FPÖ, ktorý je členom dolnorakúskej vlády zodpovedným za oblasť azylovej politiky a integrácie.