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Vražda Japonky vyvolala tlak na zmenu dohody o vojakoch USA na Okinave
V Japonsku je rozmiestnených približne 54.000 amerických vojakov, väčšina z nich na Okinave.
Autor TASR
Tokio 9. novembra (TASR) - Guvernér japonskej prefektúry Okinava Genta Kodža v pondelok oznámil, že bude žiadať zásadnú revíziu dohody, ktorá podľa kritikov neprimerane zvýhodňuje príslušníkov americkej armády v Japonsku. Reaguje tak na vraždu, z ktorej je podozrivý vojak americkej námornej pechoty. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Japonská prokuratúra minulý mesiac obžalovala vojaka z vraždy 39-ročnej Japonky v hoteli na Okinave. Prípad vyvolal pobúrenie a opäť rozprúdil polemiku o americkej vojenskej prítomnosti na ostrove.
„Budem žiadať zásadnú revíziu SOFA,“ vyhlásil guvernér Kodža na tlačovej konferencii v Tokiu. Dohoda o štatúte ozbrojených síl (SOFA) z roku 1960 dáva americkým vojenským orgánom prednostné právo vyšetrovať a trestať vojakov za činy spáchané pri výkone služby. Kritici tvrdia, že pravidlá obmedzujú právomoci japonských úradov a komplikujú aj vyšetrovanie podozrení zo znečistenia pôdy v okolí amerických základní.
Okinavský parlament prijal minulý mesiac uznesenie vyzývajúce na revíziu dohody, ktoré má čoskoro predložiť americkému veľvyslanectvu.
Podľa uznesenia by mali mať japonské úrady možnosť zadržiavať podozrivých ešte pred podaním obžaloby, pričom na príslušníkov amerických ozbrojených síl by sa mali vzťahovať japonské zákony.
Guvernér Kodža chce zároveň dosiahnuť urýchlené vrátenie pozemkov využívaných americkou armádou, čo by podľa neho podporilo miestnu ekonomiku.
Japonsko a USA sa v piatok dohodli na opatreniach zameraných na predchádzanie trestnej činnosti amerických vojakov na Okinave. Súčasťou opatrení budú aj rokovania o vzťahoch medzi americkou armádou a miestnymi obyvateľmi, ako aj o japonskom právnom systéme. Americká strana predĺžila pre časť vojakov zákaz vychádzania až do 7. decembra.
V Japonsku je rozmiestnených približne 54.000 amerických vojakov, väčšina z nich na Okinave.
Japonská prokuratúra minulý mesiac obžalovala vojaka z vraždy 39-ročnej Japonky v hoteli na Okinave. Prípad vyvolal pobúrenie a opäť rozprúdil polemiku o americkej vojenskej prítomnosti na ostrove.
„Budem žiadať zásadnú revíziu SOFA,“ vyhlásil guvernér Kodža na tlačovej konferencii v Tokiu. Dohoda o štatúte ozbrojených síl (SOFA) z roku 1960 dáva americkým vojenským orgánom prednostné právo vyšetrovať a trestať vojakov za činy spáchané pri výkone služby. Kritici tvrdia, že pravidlá obmedzujú právomoci japonských úradov a komplikujú aj vyšetrovanie podozrení zo znečistenia pôdy v okolí amerických základní.
Okinavský parlament prijal minulý mesiac uznesenie vyzývajúce na revíziu dohody, ktoré má čoskoro predložiť americkému veľvyslanectvu.
Podľa uznesenia by mali mať japonské úrady možnosť zadržiavať podozrivých ešte pred podaním obžaloby, pričom na príslušníkov amerických ozbrojených síl by sa mali vzťahovať japonské zákony.
Guvernér Kodža chce zároveň dosiahnuť urýchlené vrátenie pozemkov využívaných americkou armádou, čo by podľa neho podporilo miestnu ekonomiku.
Japonsko a USA sa v piatok dohodli na opatreniach zameraných na predchádzanie trestnej činnosti amerických vojakov na Okinave. Súčasťou opatrení budú aj rokovania o vzťahoch medzi americkou armádou a miestnymi obyvateľmi, ako aj o japonskom právnom systéme. Americká strana predĺžila pre časť vojakov zákaz vychádzania až do 7. decembra.
V Japonsku je rozmiestnených približne 54.000 amerických vojakov, väčšina z nich na Okinave.