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Sobota 5. september 2026
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VRAŽDA POLITIKA: Telo našli v aute na diaľnici so strelným zranením

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Ilustračné foto. Foto: TASR/DPA

Zosnulý politik bol pred zvolením do Poslaneckej snemovne v septembri 2024 učiteľom a odborovým vodcom.

Autor TASR
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Mexiko 5. septembra (TASR) - Na diaľnici v štáte Veracruz na východe Mexika bolo nájdené telo člena Poslaneckej snemovne so strelným poranením, uviedli v piatok miestne úrady. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.

Zenyazena Escobara našli v jeho vozidle so strelnou zbraňou , povedal na tlačovej konferencii tajomník vlády štátu Veracruz Ricardo Ahued, pričom odmietol uviesť, či išlo o samovraždu alebo vraždu.

„Smrť bola spôsobená strelnou zbraňou. Nemôžeme sa vyjadrovať k žiadnym hypotézam,“ povedal Ahued s tým, že mexická prokuratúra začala vyšetrovanie. Útok na vozidlo však vylúčil.

„Nešlo o útok, pretože auto stojí na okraji (vozovky) a nič nenasvedčuje tomu, že by došlo k rozsiahlejšiemu útoku na vozidlo,“ uviedol.

Zosnulý politik bol pred zvolením do Poslaneckej snemovne v septembri 2024 učiteľom a odborovým vodcom.

Štát Veracruz pri Mexickom zálive, je dlhodobo poznačený násilím gangov zaoberajúcich sa pašovaním drog, píše AFP.
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