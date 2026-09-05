< sekcia Zahraničie
VRAŽDA POLITIKA: Telo našli v aute na diaľnici so strelným zranením
Zosnulý politik bol pred zvolením do Poslaneckej snemovne v septembri 2024 učiteľom a odborovým vodcom.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Mexiko 5. septembra (TASR) - Na diaľnici v štáte Veracruz na východe Mexika bolo nájdené telo člena Poslaneckej snemovne so strelným poranením, uviedli v piatok miestne úrady. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
Zenyazena Escobara našli v jeho vozidle so strelnou zbraňou , povedal na tlačovej konferencii tajomník vlády štátu Veracruz Ricardo Ahued, pričom odmietol uviesť, či išlo o samovraždu alebo vraždu.
„Smrť bola spôsobená strelnou zbraňou. Nemôžeme sa vyjadrovať k žiadnym hypotézam,“ povedal Ahued s tým, že mexická prokuratúra začala vyšetrovanie. Útok na vozidlo však vylúčil.
„Nešlo o útok, pretože auto stojí na okraji (vozovky) a nič nenasvedčuje tomu, že by došlo k rozsiahlejšiemu útoku na vozidlo,“ uviedol.
Zosnulý politik bol pred zvolením do Poslaneckej snemovne v septembri 2024 učiteľom a odborovým vodcom.
Štát Veracruz pri Mexickom zálive, je dlhodobo poznačený násilím gangov zaoberajúcich sa pašovaním drog, píše AFP.
Zenyazena Escobara našli v jeho vozidle so strelnou zbraňou , povedal na tlačovej konferencii tajomník vlády štátu Veracruz Ricardo Ahued, pričom odmietol uviesť, či išlo o samovraždu alebo vraždu.
„Smrť bola spôsobená strelnou zbraňou. Nemôžeme sa vyjadrovať k žiadnym hypotézam,“ povedal Ahued s tým, že mexická prokuratúra začala vyšetrovanie. Útok na vozidlo však vylúčil.
„Nešlo o útok, pretože auto stojí na okraji (vozovky) a nič nenasvedčuje tomu, že by došlo k rozsiahlejšiemu útoku na vozidlo,“ uviedol.
Zosnulý politik bol pred zvolením do Poslaneckej snemovne v septembri 2024 učiteľom a odborovým vodcom.
Štát Veracruz pri Mexickom zálive, je dlhodobo poznačený násilím gangov zaoberajúcich sa pašovaním drog, píše AFP.