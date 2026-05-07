< sekcia Zahraničie
VRAŽDA ŠKOLÁČKY: Na ceste do školy dobodali 14-ročné dievča
Podozrivého, 23-ročného nezamestnaného muža, ktorý žije s rodičmi, zadržala polícia v stredu večer v meste Soissons.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Paríž 7. mája (TASR) - Francúzska polícia v stredu zadržala 23-ročného muža, ktorý je podozrivý z vraždy 14-ročnej školáčky. K útoku došlo v stredu ráno v obci Fere-en-Tardenois v departemente Aisne v severovýchodnom Francúzsku, informovala agentúra AFP.
Ťažko zranenú tínedžerku Chloé, ktorá bola na ceste do školy, našli okoloidúci. Viacerým bodným zraneniam na krku podľahla ešte pred príchodom záchranárov.
Podozrivého, 23-ročného nezamestnaného muža, ktorý žije s rodičmi, zadržala polícia v stredu večer v meste Soissons. Prokuratúra uviedla, že mladík bol zrejme bývalým priateľom tínedžerky. V prípade sa začalo vyšetrovanie pre podozrenie z vraždy.
Pred vchod do školy, ktorú obeť navštevovala, ľudia vo štvrtok ráno prinášali biele ruže a zapaľovali sviečky. Viacerí rodičia svoje deti do školy sprevádzali, aj keď do stredajšieho útoku ich deti využívali školský autobus alebo chodili do školy samy.
Ťažko zranenú tínedžerku Chloé, ktorá bola na ceste do školy, našli okoloidúci. Viacerým bodným zraneniam na krku podľahla ešte pred príchodom záchranárov.
Podozrivého, 23-ročného nezamestnaného muža, ktorý žije s rodičmi, zadržala polícia v stredu večer v meste Soissons. Prokuratúra uviedla, že mladík bol zrejme bývalým priateľom tínedžerky. V prípade sa začalo vyšetrovanie pre podozrenie z vraždy.
Pred vchod do školy, ktorú obeť navštevovala, ľudia vo štvrtok ráno prinášali biele ruže a zapaľovali sviečky. Viacerí rodičia svoje deti do školy sprevádzali, aj keď do stredajšieho útoku ich deti využívali školský autobus alebo chodili do školy samy.