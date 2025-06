VRAŽDA TUNISANA JEHO SUSEDOM: Skutok budú súdiť ako teroristický čin

Paríž 6. júna (TASR) - Súd vo Francúzsku vo štvrtok vzal do väzby muža, ktorý je obvinený z rasovo motivovanej vraždy svojho tuniského suseda. Podľa prokuratúry ide vôbec o prvý prípad, keď bol útok motivovaný krajne pravicovými názormi klasifikovaný ako terorizmus. Agentúra AFP vo svojej správe doplnila, že sobotňajšia streľba v mestečku Puget-sur-Argens v južnom Francúzsku vyvolala nové obavy z nárastu rasizmu v krajine, ktorá má najväčšiu moslimskú komunitu v Európskej únii.



Kým Národná prokuratúra pre boj proti terorizmu (PNAT) dospela k záveru, že obvinený muž vraždil pre etnický pôvod obete, jeho obhajca odmieta, že by útok bol rasovo motivovaný, a závery PNAT vníma ako „obzvlášť sporné z právneho hľadiska“, píše TASR.



Podľa vyšetrovateľov obvinený Christophe B. v sobotu večer zastrelil najprv svojho suseda Hichema Miraouiho a následne zranil aj tureckého suseda.



Pred útokom a po ňom obvinený zverejnil na sociálnych sieťach rôzne rasistické videá. Vo videách publikovaných až do svojho zatknutia v nedeľu skoro ráno Christophe B. podľa prokuratúry tvrdil, že štát „nás nedokáže ochrániť... treba ich (cudzincov) poslať späť domov“ a že „zlikvidoval dve alebo tri h...á pri svojom dome“.



Francúzsky denník Le Parisien informoval, že v jednom z videí podozrivý povedal, že „prisahal vernosť francúzskej vlajke“ a vyzval Francúzov, aby strieľali ľudí cudzieho pôvodu. Jeho psychiatrické vyšetrenie neodhalilo žiadnu duševnú chorobu ani abnormalitu, uviedla PNAT.



Francúzsky minister vnútra Bruno Retailleau v utorok vyhlásil, že zabitie Hichema Miraouiho bolo „jednoznačne rasistickým zločinom a pravdepodobne aj protimoslimským“.



Politici a vodcovia náboženských komunít už dlhší čas upozorňujú na rastúci počet protimoslimských činov vo Francúzsku, ktoré sa v prvom štvrťroku tohto roka zvýšili o 72 percent - zaznamenaných bolo 79 takýchto prípadov.



AFP pripomenula, že v apríli bol v mešite v južnom Francúzsku na smrť dobodaný muž z Mali a minulý víkend bol neďaleko mesta Lyon juhovýchode Francúzska spálený Korán - posvätná kniha moslimov.



Zdroj blízky prípadu Christopha B. pre agentúru AFP uviedol, že na rozdiel od džihádistických útokov, ktoré sú často spájané s organizáciami ako skupina Islamský štát, sa útoky krajnej pravice posudzujú individuálne, pretože zvyčajne nemajú prepojenie na nejakú organizáciu.



Francúzsko má nielen najväčšiu moslimskú komunitu v Európe, ale aj najväčšiu židovskú populáciu zo všetkých krajín mimo Izraela a USA. Od útoku palestínskeho militantného hnutia Hamas na južný Izrael zo 7. októbra 2023 a následnej vojenskej operácie židovského štátu v Pásme Gazy je Francúzsko v stave pohotovosti v súvislosti s antisemitskými prejavmi. Evidujú tam aj nárast útokov proti židovskej komunite - naposledy sa jej terčom minulý víkend stal pamätník obetí holokaustu, tri synagógy a reštaurácia v Paríži.