Vražda učiteľa vo Francúzska: Polícia zadržala aj moslimského kazateľa

Paríž 17. októbra (TASR) - Francúzska polícia v sobotu zadržala kazateľa z mesta Pantin ležiaceho v severovýchodnej časti metropolitnej oblasti Paríža. Zadržaný je v poradí desiatym podozrivým v prípade vraždy učiteľa dejepisu, ktorá sa odohrala v piatok v meste Conflans-Sainte-Honorine.



Ako informovala v sobotu televízia TF1, medzi zadržanými je viacero ľudí z blízkeho okolia útočníka, ktorým bol 18-ročný mladík čečenského pôvodu narodený v roku 2002 v Moskve.



Útok na učiteľa Samuela Patyho vyvolal vo Francúzsku veľké pobúrenie.



Ešte v piatok večer, ale aj v sobotu ráno sa pred budovou školy zišli študenti a ich rodičia, aby si uctili pamiatku zavraždeného.



Na sociálnych sieťach sa na znak solidarity objavil hashtag #jesuisprof (v preklade: som profák).



Vražda učiteľa je od začiatku roku 2020 piatym teroristickým útokom na území Francúzska.



Prvý sa odohral 3. januára vo Villejuif; druhý 4. apríla v Romans-sur-Isere; tretí 27. apríla v Colombes a dejiskom štvrtého bolo 25. septembra bývalé sídlo redakcie satirických novín Charlie Hebdo, ktorý svojho času zverejnil kontroverzné karikatúry proroka Mohameda a stal sa za to v januári roku 2015 terčom útoku teroristického komanda. Zahynulo pri tom 12 členov reakcie vrátane kľúčových karikaturistov.



Redakcia Charlie Hebdo vo svojom tvíte vyjadrila zhrozenie a pobúrenie nad "prípadom učiteľa zavraždeného pri výkone svojho povolania náboženským fanatikom".



Prezident Emmanuel Macron označil vraždu učiteľa Patyho za "atentát" a "islamistický teroristický útok". Okrem mnohých iných politikov ju odsúdil aj generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg.



Francúzsky minister školstva Jean-Michel Blanquer v sobotu oznámil, že pamiatku zavraždeného učiteľa si jeho kolegovia a žiaci spoločne pripomenú minútou ticha 2. novembra. Elyzejský palác v sobotu informoval o štátnom smútočnom akte na počesť učiteľa Patyho.



Minister Blanquer vyhlásil, že "sloboda vyjadrovania nie je marginálnou témou, naopak, je v centre pozornosti".



Dodal, že učitelia v rámcu výučby "majú právo zverejniť" karikatúry proroka Mohameda na hodinách. Zdôraznil, že hodnoty, na ktorých stojí Francúzska republika, "sloboda, rovnosť a bratstvo, sú veľmi konkrétne a treba ich deťom odovzdávať".



Francúzsky premiér Jean Castex v sobotu po stretnutí so zástupcami učiteľov rozhodne deklaroval, že "učitelia na našich školách budú aj naďalej prebúdzať kritického ducha občanov republiky a oslobodzovať ich od totality a tmárstva. A my pri tom budeme s nimi".



Televízia BFM v sobotu informovala, že francúzsky Senát sa od pondelka začne zaoberať návrhom zákona o sekularizme s cieľom zahrnúť do ústavy klauzulu, že právnych predpisov republiky majú prednosť nad akýmkoľvek iným právnym aktom.



Tento návrh bol pripravený ešte pred vraždou učiteľa Patyho, ktorá však jeho zaradenie do programu rokovaní Senátu urýchlila.



Francúzska prokuratúra prípad vyšetruje ako vraždu spojenú s teroristickým spolčovaním. Svedkovia vypovedali, že mladík po útoku na učiteľa strednej školy v Conflans-Sainte-Honorine vykrikoval "Aláhu akbar!".



Následne páchateľ z miesta činu ušiel. Polícia sa ho pokúsila zadržať v neďalekom mestečku Éragny. Mladík bol ozbrojený nožom a strelnou zbraňou, kládol odpor a bol agresívny. Policajti ho zastrelili.



Útočník učiteľovi nožom zasadil mnoho rán do hlavy, ruky a brucha. Napokon hlavu oddelil od tela.



V sobotu na tlačovej konferencii prokurátor Jean-François Ricard informoval, že krátko po vražde sa na sociálnej sieti Twitter objavilo prihlásenie sa k činu.



Desivú fotografiu obete sprevádzal text, že útok bol spáchaný v Alahovom mene. V ďalšom tvíte páchateľ identifikoval svoju obeť jej menom. Vyšetrovaním sa zistilo, že dané konto na sieti Twitter skutočne patrilo útočníkovi.



Táto fotografia istý čas kolovala na sociálnych sieťach. Marlene Schiappaová, ktorá má na ministerstve vnútra na starosti problematiku občianstva a s nimi súvisiacich práv, preto na utorok zvolala stretnutie s predstaviteľmi spoločností Facebook, Twitter a Google.



Francúzska polícia identifikovala obeť ako 47-ročného učiteľa dejepisu a zemepisu Samuela Patyho. Učiteľ dostal vyhrážky po tom, ako asi pred desiatimi dňami v rámci semináru o slobode vyjadrovania otvoril so svojou triedou diskusiu o karikatúrach islamského proroka Mohameda.



Rodič jedného zo študentov podal na učiteľa v tejto súvislosti sťažnosť, no muž podozrivý z útoku na škole dieťa nemal. Polícia v súvislosti s činom zadržala dovedna deväť ľudí vrátane príbuzných útočníka.



Agentúra AFP informovala, že polícia vydala zatykač na nevlastnú sestru spomínaného rodiča, ktorá sa svojho času pridala k džihádistickej skupine Islamský štát v Sýrii.