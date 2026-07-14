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Vražda Widdecombeovej bola cieleným útokom, tvrdí polícia
Vyšetrovatelia zároveň naďalej zisťujú motív aj rozsah prípravy činu, informuje TASR na základe správ agentúr Reuters a AP.
Autor TASR
Londýn 14. júla (TASR) - Britská protiteroristická polícia v utorok uviedla, že vražda bývalej poslankyne Ann Widdecombeovej bola cieleným útokom. Vyšetrovatelia zároveň naďalej zisťujú motív aj rozsah prípravy činu, informuje TASR na základe správ agentúr Reuters a AP.
„Je zrejmé, že išlo o cielený útok. Stále sa snažíme zistiť, do akej miery bol tento útok naplánovaný a aká bola motivácia, ktorá za ním stojí,“ povedal šéf britskej protiteroristickej polície Laurence Taylor.
V súvislosti s prípadom zostáva vo väzbe 28-ročný muž, ktorého polícia pôvodne zadržala pre podozrenie z vraždy. Po objavení nových dôkazov ho opätovne zadržali pre podozrenie zo spáchania, prípravy alebo podnecovania teroristických činov. Jeho totožnosť nezverejnili.
Widdecombeovej telo našli minulý štvrtok v jej dome v obci Haytor v grófstve Devon na juhozápade Anglicka. Polícia predpokladá, že k útoku došlo už v stredu popoludní, keď sa nedostavila na plánovaný televízny rozhovor. Príčinu smrti nezverejnili, polícia však uviedla, že utrpela vážne zranenia.
Prípad pôvodne vyšetrovala polícia grófstiev Devon a Cornwall, ktorá uviedla, že nič nenasvedčovalo teroristickému ani politicky motivovanému útoku. V pondelok však vyšetrovanie prevzala protiteroristická jednotka po tom, čo sa počas „dynamického a zložitého vyšetrovania“ objavili nové informácie a dôkazy.
Widdecombeová bola poslankyňou britskej Konzervatívnej strany v rokoch 1987 až 2010 a v minulosti zastávala niekoľko nižších funkcií vo vláde bývalého premiéra Johna Majora. Po odchode z britského parlamentu sa stala známou aj vďaka účasti v televíznych reality šou Strictly Come Dancing a Celebrity Big Brother. Neskôr vstúpila do Strany brexitu a v rokoch 2019-20 ju zastupovala ako poslankyňa v Európskom parlamente. V roku 2023 zastávala v strane Reform UK, ako sa premenovala Strana brexitu, funkciu hovorkyne pre migráciu a spravodlivosť.
„Je zrejmé, že išlo o cielený útok. Stále sa snažíme zistiť, do akej miery bol tento útok naplánovaný a aká bola motivácia, ktorá za ním stojí,“ povedal šéf britskej protiteroristickej polície Laurence Taylor.
V súvislosti s prípadom zostáva vo väzbe 28-ročný muž, ktorého polícia pôvodne zadržala pre podozrenie z vraždy. Po objavení nových dôkazov ho opätovne zadržali pre podozrenie zo spáchania, prípravy alebo podnecovania teroristických činov. Jeho totožnosť nezverejnili.
Widdecombeovej telo našli minulý štvrtok v jej dome v obci Haytor v grófstve Devon na juhozápade Anglicka. Polícia predpokladá, že k útoku došlo už v stredu popoludní, keď sa nedostavila na plánovaný televízny rozhovor. Príčinu smrti nezverejnili, polícia však uviedla, že utrpela vážne zranenia.
Prípad pôvodne vyšetrovala polícia grófstiev Devon a Cornwall, ktorá uviedla, že nič nenasvedčovalo teroristickému ani politicky motivovanému útoku. V pondelok však vyšetrovanie prevzala protiteroristická jednotka po tom, čo sa počas „dynamického a zložitého vyšetrovania“ objavili nové informácie a dôkazy.
Widdecombeová bola poslankyňou britskej Konzervatívnej strany v rokoch 1987 až 2010 a v minulosti zastávala niekoľko nižších funkcií vo vláde bývalého premiéra Johna Majora. Po odchode z britského parlamentu sa stala známou aj vďaka účasti v televíznych reality šou Strictly Come Dancing a Celebrity Big Brother. Neskôr vstúpila do Strany brexitu a v rokoch 2019-20 ju zastupovala ako poslankyňa v Európskom parlamente. V roku 2023 zastávala v strane Reform UK, ako sa premenovala Strana brexitu, funkciu hovorkyne pre migráciu a spravodlivosť.