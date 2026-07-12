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Vražda Widdecombeovej podľa všetkého nebola politicky motivovaná
Widdecombeovú našli vo štvrtok mŕtvu v jej dome v obci Haytor Vale na juhozápade Anglicka.
Autor TASR
Londýn 12. júla (TASR) - Neexistujú žiadne dôkazy, že vražda bývalej britskej ministerky Ann Widdecombeovej (78) bola politicky motivovaná, vyhlásila polícia v nedeľu. Polícia zároveň ozrejmila, že po zadržaní 28-ročného podozrivého muža nepátra po ďalších osobách, informuje TASR na základe správy agentúry Reuters.
Widdecombeovú našli vo štvrtok mŕtvu v jej dome v obci Haytor Vale na juhozápade Anglicka. Podľa polície utrpela vážne zranenia a prípad vyšetrujú ako vraždu. V súvislosti s tým zadržala v sobotu neskoro večer 28-ročného muža v Rotherhame v metropolitnom grófstve South Yorkshire. Polícia ale vyzvala verejnosť, aby sa zdržala špekulácií o možných motívoch, kým prebieha vyšetrovanie.
„V tejto fáze stále nemáme žiadne informácie, ktoré by naznačovali, že ide o incident súvisiaci s terorizmom... a nehľadáme ďalšie osoby v súvislosti s touto vraždou,“ povedal novinárom Matt Longman, zástupca náčelníka polície grófstiev Devon a Cornwall.
„Detektívi sú naďalej otvorení v otázke potenciálneho motívu. V tejto fáze nič nenasvedčuje tomu, že by šlo o politicky motivovaný čin,“ skonštatoval Longman.
Widdecombeová bola poslankyňou britskej Konzervatívnej strany v rokoch 1987 až 2010 a v minulosti zastávala niekoľko nižších funkcií vo vláde bývalého premiéra Johna Majora. Po odchode z britského parlamentu sa stala známou aj vďaka účasti v televíznych reality šou Strictly Come Dancing a Celebrity Big Brother. Neskôr vstúpila do Strany brexitu a v rokoch 2019 až 2020 ju zastupovala ako poslankyňa v Európskom parlamente. V roku 2023 zastávala v strane Reform UK, ako sa premenovala Strana brexitu, funkciu hovorkyne pre migráciu a spravodlivosť.
Widdecombeovú našli vo štvrtok mŕtvu v jej dome v obci Haytor Vale na juhozápade Anglicka. Podľa polície utrpela vážne zranenia a prípad vyšetrujú ako vraždu. V súvislosti s tým zadržala v sobotu neskoro večer 28-ročného muža v Rotherhame v metropolitnom grófstve South Yorkshire. Polícia ale vyzvala verejnosť, aby sa zdržala špekulácií o možných motívoch, kým prebieha vyšetrovanie.
„V tejto fáze stále nemáme žiadne informácie, ktoré by naznačovali, že ide o incident súvisiaci s terorizmom... a nehľadáme ďalšie osoby v súvislosti s touto vraždou,“ povedal novinárom Matt Longman, zástupca náčelníka polície grófstiev Devon a Cornwall.
„Detektívi sú naďalej otvorení v otázke potenciálneho motívu. V tejto fáze nič nenasvedčuje tomu, že by šlo o politicky motivovaný čin,“ skonštatoval Longman.
Widdecombeová bola poslankyňou britskej Konzervatívnej strany v rokoch 1987 až 2010 a v minulosti zastávala niekoľko nižších funkcií vo vláde bývalého premiéra Johna Majora. Po odchode z britského parlamentu sa stala známou aj vďaka účasti v televíznych reality šou Strictly Come Dancing a Celebrity Big Brother. Neskôr vstúpila do Strany brexitu a v rokoch 2019 až 2020 ju zastupovala ako poslankyňa v Európskom parlamente. V roku 2023 zastávala v strane Reform UK, ako sa premenovala Strana brexitu, funkciu hovorkyne pre migráciu a spravodlivosť.