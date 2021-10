Vraždu britského poslanca vyšetruje protiteroristická jednotka

Na snímke polícia a záchranná služba zasahujú na mieste útoku na poslanca britskej Konzervatívnej strany Davida Amessa v Londýne, 15. októbra 2021. Foto: TASR/AP

Britské vlajky sú spustené na pol žrde na budove sídla britského premiéra na Downing Street v Londýne na počesť poslanca britskej Konzervatívnej strany Davida Amessa. Foto: TASR/AP

Londýn 15. októbra (TASR) - Vyšetrovanie vraždy poslanca britskej Konzervatívnej strany Davida Amessa povedú príslušníci protiteroristickej policajnej jednotky. V piatok to oznámil šéf polície z anglického grófstva Essex Ben-Julian Harrington, informovali spravodajská stanica Sky News a agentúra AFP.povedal prítomným novinárom Harrington. Vyšetrovatelia podľa neho budú musieť určiť, či ide o teroristický čin, alebo nie.Amess zomrel v piatok po tom, ako ho viackrát pobodal útočník. K útoku došlo v metodistickom kostole Belfairs v meste Leigh-on-Sea, približne 62 kilometrov východne od metropoly Londýn, krátko po 12.05 h miestneho času (13.05 h SELČ) pri stretnutí s voličmi v jeho volebnom obvode.Polícia uviedla, že zadržala 25-ročného muža pre podozrenie z vraždy. Na mieste bol nájdený nôž. V súvislosti s prípadom po nikom inom nepátra. Motív útoku nebol bezprostredne známy.Podľa Harringtona policajti na miesto dorazili do niekoľkých minút a našli Amessa s, ktorým napriek snahe záchranárov napokon podľahol.Vlajky sú na budove britského parlamentu spustené na pol žrde. Prejavy sústrasti prichádzali z celého politického spektra.Britský konzervatívny premiér Boris Johnson, ktorý absolvoval pracovné stretnutie na západe Anglicka, sa po správach o útoku ihneď vrátil do Londýna. Podľa jeho slov patril Amess, pričom ho označil zaSústrasť rodine vyjadrili aj bývalá premiérka Theresa Mayová, líder opozičných labouristov Keir Starmer i expremiér David Cameron.Amess (69) bol členom britského parlamentu za obvod Southend West od roku 1997. Poslancom bol od roku 1983. Ako píše AFP, Amess bol dlhoročný zástanca vystúpenia Británie z Európskej únie (brexitu).Násilie voči britským politikom je ojedinelé. V júni 2016 útočník počas kampane pred referendom o brexite postrelil a následne dobodal poslankyňu Labouristickej strany Jo Coxovú. Krajne pravicový extrémista dostal za svoju politicky motivovanú vraždu doživotie, dodáva AP.