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VRAŽEDNÉ ROBOTY BUDÚCNOSTI: OSN a Červený kríž dvíhajú varovný prst
Pod pojmom smrtonosné autonómne zbraňové systémy sa vo všeobecnosti rozumejú systémy, ktoré si samy vyberajú ciele a nasadzujú silu bez zásahu človeka.
Autor TASR
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Ženeva 25. augusta (TASR) - Organizácia Spojených národov (OSN) a Medzinárodný výbor Červeného kríža (MVČK) v utorok upozornili, že svet je „nebezpečne blízko“ k budúcnosti, v ktorej by autonómne zbrane – takzvané „vražedné roboty“ – mohli útočiť na ľudí. Obe organizácie zároveň zverejnili naliehavú výzvu na prijatie medzinárodných pravidiel v tejto súvislosti, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
Toto varovanie nadväzuje na výzvu generálneho tajomníka OSN Antónia Guterresa a prezidentky MVČK Mirjany Spoljaričovej z roku 2023. Vtedy apelovali na štáty, aby do tohto roka zaviedli konkrétne zákazy a obmedzenia týkajúce sa tejto rýchlo sa rozvíjajúcej technológie. „Dnes túto výzvu opakujeme s ešte väčšou naliehavosťou,“ uviedli v spoločnom vyhlásení s tým, že hoci ich „zásadné obavy zostávajú nezmenené... riziká sa zintenzívnili“.
Zároveň upozornili, že ľudstvo je v súčasnosti „nebezpečne blízko k prekročeniu morálnej červenej čiary: k tomu, aby stroje autonómne zameriavali ľudí“.
Pod pojmom smrtonosné autonómne zbraňové systémy sa vo všeobecnosti rozumejú systémy, ktoré si samy vyberajú ciele a nasadzujú silu bez zásahu človeka, pripomína AFP. Do dnešného dňa nebolo potvrdené žiadne použitie plne autonómnych zbraní. Vzhľadom na prudko rastúce globálne napätie a prebiehajúce konflikty na Blízkom východe a na Ukrajine, kde sa vojna dronov stala kľúčovým prvkom na bojisku, však silnejú obavy, že by k tomu mohlo už čoskoro dôjsť.
V súčasnosti neexistuje žiadna osobitná zmluva, ktorá by regulovala autonómne zbrane a systémy využívajúce umelú inteligenciu.
„Autonómne zbraňové systémy nie sú záležitosťou vzdialenej budúcnosti. Preteky o dosiahnutie väčšej autonómie v zbraňových systémoch už naplno prebiehajú,“ upozornili Guterres a Spoljaričová. Podľa nich sa budúce generácie budú pýtať, či lídri konali v čase, keď ešte existovala šanca stanoviť limity predtým, než sa tieto zbrane nekontrolovateľne rozšíria.
Predstavitelia spomenutých organizácií zdôraznili, že v mnohých prípadoch bijú na poplach aj samotní vedci a inžinieri podieľajúci sa na vývoji týchto systémov. „Ak samotní tvorcovia tejto technológie žiadajú stanovenie limitov, štáty si nemôžu dovoliť zostať pasívne,“ dodali.
Diskusie o možnej budúcej zmluve regulujúcej používanie autonómnych zbraní prebiehajú už desaťročie. Jednotlivé krajiny plánujú tento rok v novembri rozhodnúť o tom, či odštartujú plnohodnotné rokovania o zmluve, dodala agentúra AFP.
Toto varovanie nadväzuje na výzvu generálneho tajomníka OSN Antónia Guterresa a prezidentky MVČK Mirjany Spoljaričovej z roku 2023. Vtedy apelovali na štáty, aby do tohto roka zaviedli konkrétne zákazy a obmedzenia týkajúce sa tejto rýchlo sa rozvíjajúcej technológie. „Dnes túto výzvu opakujeme s ešte väčšou naliehavosťou,“ uviedli v spoločnom vyhlásení s tým, že hoci ich „zásadné obavy zostávajú nezmenené... riziká sa zintenzívnili“.
Zároveň upozornili, že ľudstvo je v súčasnosti „nebezpečne blízko k prekročeniu morálnej červenej čiary: k tomu, aby stroje autonómne zameriavali ľudí“.
Pod pojmom smrtonosné autonómne zbraňové systémy sa vo všeobecnosti rozumejú systémy, ktoré si samy vyberajú ciele a nasadzujú silu bez zásahu človeka, pripomína AFP. Do dnešného dňa nebolo potvrdené žiadne použitie plne autonómnych zbraní. Vzhľadom na prudko rastúce globálne napätie a prebiehajúce konflikty na Blízkom východe a na Ukrajine, kde sa vojna dronov stala kľúčovým prvkom na bojisku, však silnejú obavy, že by k tomu mohlo už čoskoro dôjsť.
V súčasnosti neexistuje žiadna osobitná zmluva, ktorá by regulovala autonómne zbrane a systémy využívajúce umelú inteligenciu.
„Autonómne zbraňové systémy nie sú záležitosťou vzdialenej budúcnosti. Preteky o dosiahnutie väčšej autonómie v zbraňových systémoch už naplno prebiehajú,“ upozornili Guterres a Spoljaričová. Podľa nich sa budúce generácie budú pýtať, či lídri konali v čase, keď ešte existovala šanca stanoviť limity predtým, než sa tieto zbrane nekontrolovateľne rozšíria.
Predstavitelia spomenutých organizácií zdôraznili, že v mnohých prípadoch bijú na poplach aj samotní vedci a inžinieri podieľajúci sa na vývoji týchto systémov. „Ak samotní tvorcovia tejto technológie žiadajú stanovenie limitov, štáty si nemôžu dovoliť zostať pasívne,“ dodali.
Diskusie o možnej budúcej zmluve regulujúcej používanie autonómnych zbraní prebiehajú už desaťročie. Jednotlivé krajiny plánujú tento rok v novembri rozhodnúť o tom, či odštartujú plnohodnotné rokovania o zmluve, dodala agentúra AFP.