Vrchný súd dopísal rozsudok v kauze Čapí hnízdo
Písomné rozhodnutie stihol odvolací súd dokončiť ešte pred uplynutím lehoty, ktorú mal do konca augusta.
Autor TASR
Praha 20. augusta (TASR) - Vrchný súd v Prahe už dokončil písomnú formu rozsudku v kauze Farmy Čapí hnízdo (FČH), v ktorej figuruje český expremiér Andrej Babiš a česká europoslankyňa Jana Nagyová. Odvolací súd ním v júni zrušil oslobodzujúci rozsudok mestského súdu a zároveň ho zaviazal, aby sa pri ďalšom pojednávaní riadil jeho verdiktom, podľa ktorého sú Babiš aj Nagyová vinní. Spis je od utorka na Mestskom súde v Prahe. Zistil to server Seznam Zprávy, informuje spravodajkyňa TASR.
Predsedníčka súdneho senátu vrchného súdu v júni počas ústneho odôvodnenia rozsudku kritizovala procesný a vecný prístup mestského súdu. Jeho opakovaný oslobodzujúci rozsudok vlani vo februári bol podľa nej prekvapivý. Podľa sudkyne je nesporné, že FČH bola vytvorená účelovo a teda že Babiš aj Nagyová spáchali trestný čin. Súbor dôkazov je podľa nej natoľko rozsiahly a logicky na seba nadväzuje, že vytvára ucelenú reťaz nepriamych dôkazov a iný záver vylučuje.
Písomné rozhodnutie stihol odvolací súd dokončiť ešte pred uplynutím lehoty, ktorú mal do konca augusta. „Môžeme potvrdiť, že senát Vrchného súdu v Prahe už rozhodnutie v tejto veci dokončil a spis bol odoslaný súdu prvého stupňa,“ citoval server hovorkyňu vrchného súdu Elišku Duchkovú.
Hovorkyňa pražského mestského súdu Barbora Bílková potvrdila, že spis spolu s rozhodnutím už majú. „Spis bol predložený predsedovi senátu, ktorý preštuduje odôvodnenie rozhodnutia vrchného súdu a v závislosti od jeho obsahu bude vo veci robiť ďalšie procesné úkony, ktoré však v tejto chvíli nemožno predpokladať,“ uviedla. Predseda súdneho senátu Jan Šott nemá na preštudovanie rozsudku žiadnu lehotu.
Podľa právnikov nie je pravdepodobné, že by sa pojednávanie na Mestskom súde v Prahe začalo ešte pred voľbami do Poslaneckej snemovne, ktoré sa konajú 3. a 4. októbra. Súd tak po voľbách bude musieť opäť požiadať Poslaneckú snemovňu, aby Babiša na trestné stíhanie vydala.
