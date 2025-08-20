Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 20. august 2025
< sekcia Zahraničie

Vrchný súd dopísal rozsudok v kauze Čapí hnízdo

.
Na snímke Andrej Babiš. Foto: TASR - Michal Svítok

Písomné rozhodnutie stihol odvolací súd dokončiť ešte pred uplynutím lehoty, ktorú mal do konca augusta.

Autor TASR
Praha 20. augusta (TASR) - Vrchný súd v Prahe už dokončil písomnú formu rozsudku v kauze Farmy Čapí hnízdo (FČH), v ktorej figuruje český expremiér Andrej Babiš a česká europoslankyňa Jana Nagyová. Odvolací súd ním v júni zrušil oslobodzujúci rozsudok mestského súdu a zároveň ho zaviazal, aby sa pri ďalšom pojednávaní riadil jeho verdiktom, podľa ktorého sú Babiš aj Nagyová vinní. Spis je od utorka na Mestskom súde v Prahe. Zistil to server Seznam Zprávy, informuje spravodajkyňa TASR.

Predsedníčka súdneho senátu vrchného súdu v júni počas ústneho odôvodnenia rozsudku kritizovala procesný a vecný prístup mestského súdu. Jeho opakovaný oslobodzujúci rozsudok vlani vo februári bol podľa nej prekvapivý. Podľa sudkyne je nesporné, že FČH bola vytvorená účelovo a teda že Babiš aj Nagyová spáchali trestný čin. Súbor dôkazov je podľa nej natoľko rozsiahly a logicky na seba nadväzuje, že vytvára ucelenú reťaz nepriamych dôkazov a iný záver vylučuje.

Písomné rozhodnutie stihol odvolací súd dokončiť ešte pred uplynutím lehoty, ktorú mal do konca augusta. „Môžeme potvrdiť, že senát Vrchného súdu v Prahe už rozhodnutie v tejto veci dokončil a spis bol odoslaný súdu prvého stupňa,“ citoval server hovorkyňu vrchného súdu Elišku Duchkovú.

Hovorkyňa pražského mestského súdu Barbora Bílková potvrdila, že spis spolu s rozhodnutím už majú. „Spis bol predložený predsedovi senátu, ktorý preštuduje odôvodnenie rozhodnutia vrchného súdu a v závislosti od jeho obsahu bude vo veci robiť ďalšie procesné úkony, ktoré však v tejto chvíli nemožno predpokladať,“ uviedla. Predseda súdneho senátu Jan Šott nemá na preštudovanie rozsudku žiadnu lehotu.

Podľa právnikov nie je pravdepodobné, že by sa pojednávanie na Mestskom súde v Prahe začalo ešte pred voľbami do Poslaneckej snemovne, ktoré sa konajú 3. a 4. októbra. Súd tak po voľbách bude musieť opäť požiadať Poslaneckú snemovňu, aby Babiša na trestné stíhanie vydala.
.

Neprehliadnite

VIDEO: TRAGÉDIA V BRATISLAVE: Pri požiari bytu zomreli dve deti

Hejková pokračuje v USK Praha ako hlavná tímová poradkyňa

SMUTNÁ SPRÁVA: Vo veku 91 rokov zomrel slovenský herec Oldo Hlaváček

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Vonku je ako v saune. Dokedy to takto bude?