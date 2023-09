Vrchný súd v Prahe zrušil oslobodzujúci rozsudok v kauze Čapí hnízdo

Praha 15. septembra (TASR) - Vrchný súd v Prahe zrušil prvostupňový rozsudok Mestského súdu v Prahe, ktorý začiatkom roka oslobodil českého expremiéra Andreja Babiša a bývalú manažérku Agrofertu Janu Nagyovú v kauze Farmy Čapí hnízdo (FČH). Prípad sa vráti na Mestský súd. Vyplýva to zo súdnej databázy, informuje spravodajkyňa TASR.



Odvolací súd o prípade rozhodoval vo štvrtok na neverejnom pojednávaní. Výsledok nechcel komentovať, kým nebude rozhodnutie doručené stranám sporu. V súdnej databáze k danému prípadu v piatok pribudla aktualizácia v znení "Rozhodnutie súdu I. stupňa zrušené a vec vrátená súdu I. stupňa k novému konaniu". Dôvody rozhodnutia budú známe až z písomného vyhotovenia, ktoré podľa hovorkyne súdu Kateřiny Kolářovej zrejme nebude dostupné skôr než o mesiac.



Mestský súd v Prahe v kauze FČH začiatkom roka oslobodil českého expremiéra Andreja Babiša a bývalú manažérku Agrofertu Janu Nagyovú. Proti tomuto rozsudku sa v apríli odvolal žalobca Jaroslav Šaroch. Odvolací súd začal kauzu študovať v polovici mája.



Podľa obžaloby Nagyová požiadala o dotáciu 50 miliónov českých korún (približne dva milióny eur) na stavbu multifunkčného centra Farmy Čapí hnízdo. Dotácia bola určená malým a stredným podnikom. Babiš preto údajne na prelome rokov 2007 a 2008 zaistil vyvedenie spoločnosti z holdingu Agrofert a akcie previedol na svoje deti a partnerku. Po určitom čase sa firma opäť stala súčasťou Agrofertu. Tieto prevody akcií boli podľa štátneho zástupcu účelové s cieľom získať dotáciu, na ktorú by inak firma nemala nárok.



Prvostupňový rozsudok však konštatoval, že sa jednoznačne preukázalo, že nešlo o účelový krok. Podľa predsedu súdneho senátu Jana Šotta to dokazujú svedectvá, ktoré tvrdia, že Nagyová sa začala dotáciou zaoberať až po prevode spoločnosti. Proti tomu sa však odvolal žalobca Šaroch, ktorý Vrchnému súdu navrhol, aby rozsudok zrušil a prípad vrátil Mestskému súdu. Ten by mal podľa neho zohľadniť dôkazy, ktoré pominul a ktoré majú na rozhodnutie vplyv.





(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)