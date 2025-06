Vrchný súd zrušil oslobodzujúci rozsudok v kauze Čapí hnízdo

Praha 23. júna (TASR) - Vrchný súd v Prahe v pondelok v celom rozsahu zrušil oslobodzujúci rozsudok mestského súdu v kauze Farmy Čapí hnízdo (FČH), v ktorej figuruje český expremiér Andrej Babiš a česká europoslankyňa Jana Nagyová. Prípad prvostupňovému súdu vrátil k novému rozhodnutiu, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Predsedníčka súdneho senátu v odôvodnení rozsudku kritizovala procesný a vecný prístup mestského súdu. Jeho opakovaný oslobodzujúci rozsudok vlani vo februári bol podľa nej prekvapivý. Napriek svedomitému prístupu podľa nej toto rozhodnutie nemohlo obstáť. „Dokazovanie nebolo hodnotené komplexne, závery, ktoré súd urobil, boli izolované,“ vymenovala dôvody zrušenia rozsudku sudkyňa.



Obaja obžalovaní sa z tejto časti súdneho konania ospravedlnili. Zo súdu odišli ešte dopoludnia, hneď po skončení záverečných rečí. Babiš pri odchode zo súdnej siene novinárom povedal, že verí v oslobodzujúci rozsudok.



Nagyová naďalej čelí obžalobe zo spáchania trestného činu dotačného podvodu a poškodzovania finančných záujmov Európskej únie a Babiš z napomáhania k dotačnému podvodu.



Podľa obžaloby Nagyová požiadala o dotáciu 50 miliónov českých korún (približne dva milióny eur) na stavbu multifunkčného centra FČH. Dotácia bola určená malým a stredným podnikom. Preto mal Babiš na prelome rokov 2007 a 2008 zaistiť vyvedenie spoločnosti z holdingu Agrofert a akcie previesť na svoje deti a partnerku. Po určitom čase sa firma opäť stala súčasťou Agrofertu. Podľa štátneho zástupcu boli prevody akcií účelové s cieľom získať peniaze, na ktoré by inak nemali nárok. Prvostupňový mestský súd oboch obžalovaných v kauze už dvakrát oslobodil.





Výberová chronológia udalostí v kauze Čapí hnízdo a stíhania Andreja Babiša



2016







2. marca - Európsky úrad proti podvodom (OLAF) začal vyšetrovať okolnosti dotovania výstavby Farmy Čapí hnízdo (FČH) Andreja Babiša, vtedajšieho vicepremiéra a ministra financií Českej republiky. Dotácia 50 miliónov českých korún na výstavbu FČH pochádzala z európskych fondov na podporu cestovného ruchu. Tento program je určený na podporu malých a stredne veľkých podnikov. FČH najskôr patrila pod koncern Agrofert, ktorý najskôr opustila, aby sa do neho s odstupom niekoľkých rokov oficiálne vrátila.







2017







10. augusta - Mandátový a imunitný výbor Poslaneckej snemovne ČR dostal od polície žiadosť o vydanie šéfa hnutia ANO Andreja Babiša a podpredsedu ANO Jaroslava Faltýnka na trestné stíhanie.



30. augusta - Mandátový a imunitný výbor hlasoval za vydanie Babiša a Faltýnka na trestné stíhanie v kauze FČH.



6. septembra - Poslanecká snemovňa súhlasila s vydaním Babiša a Faltýnka na trestné stíhanie.



20. – 21. októbra - Víťazom volieb do Poslaneckej snemovne parlamentu ČR sa stalo hnutie ANO. Babiš a Faltýnek opäť získali poslaneckú imunitu a polícia musela znovu požiadať o ich vydanie na trestné stíhanie. Stalo sa tak 21. novembra.







2018







16. januára - Poslanecká snemovňa nevyslovila dôveru menšinovej vláde premiéra Babiša. Mandátový a imunitný výbor odporučil v ten istý deň snemovni, aby vydala Babiša a predsedu poslaneckého klubu ANO Faltýnka na trestné stíhanie.



19. januára - Poslanecká snemovňa schválila vydanie Babiša a Faltýnka na trestné stíhanie.



24. januára - Premiér Babiš podal demisiu. Prezident Miloš Zeman ju prijal a zároveň ho poveril rokovaním o zostavení novej vlády, ktoré časovo neobmedzil.



6. júna - Zeman vymenoval Babiša po druhý raz za premiéra.



27. júna - Zeman vymenoval novú menšinovú vládu, ktorú s podporou KSČM vytvorilo hnutie ANO s ČSSD.



13. novembra - Server Seznam Zprávy zverejnil informáciu, že jeho redaktori hovorili vo Švajčiarsku so synom premiéra Babiša, ktorého sa pre kauzu FČH snažila vypátrať aj polícia. V rozhovore s novinármi Andrej Babiš mladší uviedol, že sa proti svojej vôli dostal na Krym, kam ho nechala odviezť jeho ošetrujúca psychiatrička Dita Protopopovová, aby v prípade FČH nemohol vypovedať.







2019







17. apríla - Česká polícia ukončila vyšetrovanie kauzy FČH a spis odovzdala štátnemu zástupcovi.



13. septembra - Český štátny zástupca oznámil, že v kauze podozrenia z dotačného podvodu v súvislosti s FČH zastavil stíhanie všetkých osôb vrátane Babiša.



18. septembra - Rozhodnutie o zastavení stíhania premiéra Babiša a jeho blízkych v kauze FČH nadobudlo právoplatnosť.



4. decembra - Trestné stíhanie Babiša v kauze FČH sa opäť začalo. Najvyšší český štátny zástupca Pavel Zeman totiž zrušil uznesenie o zastavení trestného stíhania.







2020







4. februára - Štátny zástupca zastavil trestné stíhanie syna Andreja Babiša v kauze FČH.







2021







12. augusta - Vtedajší český premiér Andrej Babiš podal návrh na zastavenie trestného stíhania v kauze FČH.



20. septembra - Pražská polícia už tretí raz navrhla obžalovať Babiša a jeho niekdajšiu poradkyňu Janu Nagyovú v kauze FČH.



10. novembra - České štátne zastupiteľstvo požiadalo Poslaneckú snemovňu, aby vydala na trestné stíhanie dosluhujúceho premiéra Babiša.







2022







18. januára - Mandátový a imunitný výbor Poslaneckej snemovne odporučil poslancom, aby vydali na trestné stíhanie bývalého premiéra a opozičného poslanca Andreja Babiša.



3. marca - Poslanci vydali Babiša na trestné stíhanie v prípade FČH.



21. marca - Štátny zástupca Jaroslav Šaroch podal žalobu na Andreja Babiša. Spolu s ním v kauze FČH obžaloval aj Janu Nagyovú.



30. marca - Šaroch navrhol pre Babiša trojročný podmienečný trest odložený na skúšobnú lehotu päť rokov a peňažný trest 10 miliónov českých korún (zhruba 400.000 eur).



12. septembra - Začalo sa hlavné pojednávanie v kauze FČH. Pred súdom vypovedal Babiš aj bývalá manažérka FČH Nagyová.



13. septembra - Súdny znalec v odbore písmoznalectva Aleš Čulík spochybnil pravosť podpisu Andreja Babiša mladšieho na listine o nadobudnutí akcií FČH. Na pojednávaní uviedol, že našiel podobnosti s písmom bývalého českého premiéra.



16. septembra - Na súde v kauze FČH vypovedal Andrej Babiš mladší. Po výpovedi pred novinármi uviedol, že jeho podpis na listine s akciami je falošný.



19. decembra - Podpis na listine o prevode akcií FČH mohol patriť Andrejovi Babišovi staršiemu. Pred súdom to uviedol písmoznalec Aleš Čulík.



19. decembra - Andrej Babiš mladší trpí duševným ochorením paranoidnej schizofrénie, ktorá je dobre liečená a jeho stav je stabilizovaný. Môže sa preto zúčastňovať na súdnom konaní, konštatovala psychiatrička Gabriela Leblová.







2023







4. januára - Pokračuje súdne konanie s českým expremiérom a predsedom hnutia ANO Andrejom Babišom v dotačnej kauze FČH.



- Babiš na súde spochybnil posudok psychiatričky, ktorá vypovedala pred Vianocami o zdravotnom stave jeho syna, že je schopný zúčastňovať sa na súdnom procese. Argumenty psychiatričky označil za problematické a tvrdil, že únos na Krym si jeho syn vymyslel.



- Znalci, ktorí pre obhajobu vypracovali ekonomické posudky v kauze FČH, pred súdom vypovedali, že farma v súťaži o dotácie z EÚ nepredstavovala konkurenciu pre ostatné firmy z holdingu Agrofert, ako to tvrdila obžaloba.



5. januára – Dokazovanie v kauze FČH sa skončilo.



9. januára - Mestský súd v Prahe oslobodil v prípade FČH Babiša aj Nagyovú.



15. mája - Vrchný súd v Prahe začal študovať spis v prípade FČH po tom, ako sa proti rozhodnutiu Mestského súdu odvolal štátny zástupca, ktorý navrhol rozsudok zrušiť.



14. septembra - Vrchný súd v Prahe zrušil prvostupňový rozsudok Mestského súdu v Prahe, ktorý oslobodil Babiša a Nagyovú v kauze FČH. Prípad sa vrátil na Mestský súd.







2024







14. februára - Mestský súd v Prahe v stredu vyniesol verdikt, ktorým opäť oslobodil českého expremiéra a predsedu hnutia ANO Andreja Babiša v dotačnej kauze FČH. Súd oslobodil aj druhú obžalovanú, bývalú manažérku holdingu Agrofert Janu Nagyovú.







12. apríla - Štátny zástupca Jaroslav Šaroch podal odvolanie proti februárovému rozsudku Mestského súdu v Prahe, ktorý v dotačnej kauze FČH druhýkrát oslobodil expremiéra Andreja Babiša a Janu Nagyovú.







2025







1. apríla - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v Štrasburgu zbavili imunity českú europoslankyňu a bývalú manažérku Agrofertu Janu Nagyovú z frakcie Patrioti pre Európu (PfE). V Česku je obžalovaná v prípade FČH.







26. mája - Na Vrchnom súde v Prahe sa opäť začalo pojednávanie v prípade FČH. Je verejné a za prítomnosti médií. O dva dni neskôr sa dokazovanie na Vrchnom súde v Prahe skončilo. Pokračovanie procesu so záverečnými rečami sa presunulo na druhú polovicu júna.