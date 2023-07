Vrchný veliteľ armády Zalužnyj priznal útoky na ruské územie

Kyjev 15. júla (TASR) - Vrchný veliteľ ukrajinských ozbrojených síl generál Valerij Zalužnyj v interview pre denník The Washington Post priznal útoky na ruskom území. V sobotu o tom informovala tlačová agentúra DPA.



"Toto je náš problém a je na nás, aby sme rozhodli, ako budeme zabíjať tohto nepriateľa. Vo vojne je možné a nutné zabíjať na jeho území," povedal Zalužnyj v článku zverejnenom v piatok.



Predovšetkým ruské pohraničné oblasti opakovane zažívajú delostrelecké paľbu aj útoky dronmi z Ukrajiny.



Americký denník The Washington Post poznamenal, že predstavitelia v Kyjeve obvykle nepriznávajú útoky cez ukrajinskú hranicu na ruské územie.



Zalužnyj povedal, že na časté útoky cez hranicu využíva zbrane vyrobené na Ukrajine.



"Ak sa naši partneri obávajú použitia svojich zbraní, tak budeme zabíjať našimi vlastnými (zbraňami)," dodal. Myslel tým západných spojencov, ktorí si dali podmienky, aby ich zbrane poskytované Ukrajine neboli použité na útoky na ruské územie.



"Ak mám chrániť svojich ľudí, prečo si mám od niekoho pýtať dovolenie, čo môžem urobiť na nepriateľovom území?" položil otázku Zalužnyj.



V článku denníka sa tiež uvádzalo, že Zalužnyj chce naspäť dobyť čiernomorský Krymský polostrov, ktorý Rusko protiprávne anektovalo v roku 2014. "Len čo budem mať prostriedky, niečo urobím. Je mi to ukradnuté - nikto ma nezastaví," vyhlásil generál.