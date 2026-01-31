< sekcia Zahraničie
Vrchný veliteľ: Iránske ozbrojené sily sú v najvyššej pohotovosti
Spojené štáty vyslali na Blízky východ námornú údernú skupinu na čele s lietadlovou loďou USS Abraham Lincoln.
Autor TASR
Teherán 31. januára (TASR) - Iránsky vrchný veliteľ Amír Hátamí v sobotu vyhlásil, že ozbrojené sily Teheránu sú v stave najvyššej pohotovosti. Krajina tak reaguje na vojenské kroky Washingtonu v Perzskom zálive a na hrozbu, že by Spojené štáty a Izrael na Irán zaútočili. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Ak nepriateľ urobí chybu, nesporne ohrozí svoju vlastnú bezpečnosť, bezpečnosť regiónu a bezpečnosť sionistického režimu,“ uviedol Hátamí podľa tlačovej agentúry IRNA. Iránske ozbrojené sily sú „v plnej obrannej a vojenskej pohotovosti“, dodal.
Vrchný veliteľ zároveň trval na tom, že jadrové kapacity Iránu nemožno zlikvidovať. „Jadrová veda a technológie Iránskej islamskej republiky nemôžu byť eliminované, aj v prípade, že sú vedci a synovia tohto národa zabíjaní,“ vyhlásil Hátamí.
Napätie medzi Washingtonom a Teheránom súvisí s rozsiahlymi celonárodnými protestami, ktoré sa v Iráne od konca minulého roka konali. Tamojšie orgány proti demonštrantom tvrdo zasiahli, čo kritizovali viaceré západné krajiny.
Spojené štáty vyslali na Blízky východ námornú údernú skupinu na čele s lietadlovou loďou USS Abraham Lincoln. Nasadenie tejto jednotky vyvolalo obavy z možnej konfrontácie s Iránom, ktorý varoval, že v prípade útoku odpovie údermi na americké základne, lode a spojencov, najmä Izrael.
Americký prezident Donald Trump v piatok povedal, že Irán sa podľa neho bude snažiť vyjednať dohodu o svojich jadrových a raketových programoch, aby sa vyhol americkej vojenskej akcii.
Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí tento týždeň potvrdil, že Irán je pripravený na dialóg, ale akékoľvek rokovania o obranných kapacitách krajiny odmietol.
Ústredné velenie ozbrojených síl USA (CENTCOM) v piatok oznámilo, že iránske Revolučné gardy (IRGC) uskutočnia „dvojdňové námorné cvičenie so živou paľbou“ v Hormuzskom prielive, ktorý je kľúčovým tranzitným uzlom pre globálne dodávky energie. Vo svojom vyhlásení CENTCOM varoval IRGC pred „akýmkoľvek nebezpečným a neprofesionálnym správaním v blízkosti amerických síl“.
Spojené štáty v roku 2019 označili IRGC za teroristickú organizáciu a tento istý krok vo štvrtok prijala aj Európska únia. Rozhodnutie bloku Teherán kritizoval a prisľúbil odvetné opatrenia.
