Briti očakávajú vrchol epidémie na Veľkú noc

Londýn 3. apríla (TASR) - Epidémia nového koronavírusu v Británii môže vyvrcholiť na Veľkonočnú nedeľu (12. apríla), povedal to minister zdravotníctva Matt Hancock. Predpokladá sa, že počet úmrtí na COVID-19 by mohol v tejto fáze dosiahnuť 1000 denne, informovala stanica Sky News.



"Predpovede nechám na vedcov... Myslím si však, že je to celkom možný vývoj. Samozrejme, nie je to celkom isté," povedal Hancock.



Británia ohlásila v piatok rekordný počet ďalších úmrtí na COVID-19 - až 684. Počet potvrdených prípadov nákazy koronavírusom stúpol za predchádzajúcich 24 hodín o 4450.