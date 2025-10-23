< sekcia Zahraničie
Vrchol hory Fudži prikryla po prvýkrát túto zimu vrstva snehu
Autor TASR
Tokio 23. októbra (TASR) - Na vrchole ikonickej hory Fudži v Japonsku sa vo štvrtok po prvýkrát túto zimu objavila typická snehová pokrývka. Sneh napadol o 21 dní neskôr ako je v priemere bežné od začiatku vedenia záznamov v roku 1894, píše TASR podľa správy agentúry Reuters.
V minulom roku nasnežilo na vrchole 3776 metrov vysokej hory zapísanej na zozname svetového dedičstva UNESCO ešte o dva týždne neskôr. Prvýkrát sa tam sneh objavil až 7. novembra, čo bolo najneskôr za uplynulých 130 rokov vedenia záznamov.
Symetrický spiaci vulkán bol zvečnený na nespočetnom množstve umeleckých diel vrátane Hokusaiovej „Veľkej vlny pri pobreží Kanagawy“ (1831), ktoré je vyobrazené aj na rube 1000-jenovej bankovky. Fudži naposledy vybuchla pred približne 300 rokmi.
Japonsko tento rok skľučovalo mimoriadne horúce leto. V auguste v meste Isesaki v prefektúre Gunma severozápadne od Tokia bola nameraná vôbec najvyššia teplota v histórii meraní - 41,8 stupňa Celzia.
