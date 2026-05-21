Vrchol Mount Everestu zdolalo 274 ľudí, rekordný počet za jediný deň
Na Mount Everest, ktorý sa vo výške 8849 metrov nad morom týči na hraniciach medzi Nepálom a čínskym Tibetom, je možné vystúpiť z oboch strán.
Autor TASR
Káthmandu 21. mája (TASR) - Na Mount Everest vystúpilo v stredu z nepálskej strany 274 horolezcov. Ide o rekordný počet ľudí, ktorí zdolali najvyššiu horu sveta za jediný deň, informovala agentúra Reuters, píše TASR. Tento počet sa pritom môže ešte zvýšiť, pretože niektorí horolezci, ktorí dosiahli vrchol, možno o svojom úspechu ešte neinformovali.
Agentúra Reuters s odvolaním sa na predstaviteľa Združenia organizátorov výprav v Nepále vo štvrtok napísala, že dosiaľ posledný rekord padol 22. mája 2019, keď zaznamenali 223 výstupov na Everest z Nepálu.
Z Číny nie sú k dispozícii žiadne podobné údaje, ale podľa združenia sa na Everest z Tibetu počas bežnej horolezeckej sezóny v apríli a máji vydáva približne 100 ľudí. Zatiaľ čo čínske úrady pre tento rok nevydali žiadne povolenia na výstup, Nepál ich k 8. máju vydal pre Everest rekordný počet, až 492. Každé povolenie stojí 15.000 dolárov.
Nepálske ministerstvo cestovného ruchu uviedlo, že podľa predbežných informácií v stredu vystúpilo na Mount Everest viac než 250 ľudí. „Čakáme, kým sa horolezci vrátia, prinesú nám fotografie a ďalšie dôkazy o svojich výstupoch, a potom im vydáme horolezecké certifikáty,“ povedal pre Reuters predstaviteľ rezortu Himal Gautam s tým, že až následne budú môcť potvrdiť, koľko ľudí horu skutočne zdolalo.
Odborníci na horolezectvo často kritizujú Nepál za to, že na Mount Everest púšťa priveľa ľudí, v dôsledku čoho sa niekedy v tzv. zóne smrti tvoria pod vrcholom nebezpečné dlhé rady. Nepálske úrady riziká pripustili, a preto zaviedli prísnejšie kontroly a vyššie poplatky.
