Vrchol slávneho obelisku v Paríži opravili po takmer 200 rokoch

Paríž 21. júna (TASR) - Hoci si to v minulosti všimlo iba niekoľko ľudí, slávny obelisk uprostred parížskeho námestia Place de la Concorde tam až do utorka stál bez špičky - takmer 200 rokov.



Na slávnosti s účasťou VIP hostí umiestnila novú pozlátenú špičku na ihlanový hrot 3000 rokov starej pamiatky vyškolená remeselníčka. Napriek výške sa u nej neprejavil ani náznak závratu, informuje TASR podľa tlačovej agentúry AFP.



Obelisk z chrámu v meste Luxor daroval Francúzsku Egypt ešte v roku 1830. Do Paríža "pricestoval bez špičky, ktorá počas storočí erodovala", povedala pre AFP francúzska odborníčka na pamiatkovú starostlivosť Isabelle Morinová-Loutrelová.



"Hieroglyfy a basreliéfy na egyptských hrobkách znázorňujú obelisky ako zašpicatené. Nevieme, ako dlho bol obelisk z Luxoru bez špičky, ale pravdepodobne veľmi dlho," dodala.



Obnova obelisku sa začala vlani a pamiatkari sa rozhodli tento nedostatok opraviť.



Nová špička je vyrobená z pozlátenej ocele a zhotovila ju špecializovaná kovoobrábacia spoločnosť Ateliers d'art Saint-Jacques a Fonderie de Coubertin pod dohľadom ministerstva kultúry.



Egypt daroval 23 metrov vysoký obelisk Francúzsku ako uznanie za prácu francúzskeho egyptológa Jeana-Francoisa Champolliona, ktorý ako prvý rozlúštil staroegyptské písmo - hieroglyfy.