Rusko sa má so svojimi obavami obrátiť na OBSE, navrhla EÚ

Brusel 9. februára (TASR) - Európska únia navrhla ruskej vláde, aby sa so svojimi bezpečnostnými obavami obrátila na Organizáciu pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE). V stredu o tom informovala agentúra AFP na základe listu, ktorého znenie schválili všetky členské štáty EÚ.



"My v Európskej únii sme spolu s našimi partnermi v NATO pripravení pokračovať v dialógu s Ruskom o spôsoboch posilnenia bezpečnosti všetkých (ľudí)," napísal šéf diplomacie eurobloku Josep Borrell v liste adresovanom ruskému ministrovi zahraničných vecí Sergejovi Lavrovovi, ktorého kópiu získala AFP.



Zdôraznil však, že Rusko by sa so svojim sťažnosťami malo obrátiť na organizácie, ku ktorým patrí, namiesto toho, aby smerom na Západ otváralo nové diplomatické kanály.



"Sme presvedčení, že OBSE je vhodným fórom na riešenie bezpečnostných problémov všetkých zainteresovaných strán," dodal Borrell s tým, že rozhovory v rámci OBSE sa môžu navzájom dopĺňať s rokovaniami Rady NATO-Rusko.



Lavrov napísal ohľadom požiadaviek Ruska 1. februára "USA, Kanade a viacerým európskym krajinám". Žiadal pritom, aby jednotlivé krajiny na tento list odpovedali samostatne, "a nie v mene akéhokoľvek bloku". Borrellovu odpoveď však teraz odobrili všetky členské štáty EÚ, všíma si AFP.



Západné krajiny posilnili vojenskú podporu Ukrajiny v súvislosti s obavami z možnej ruskej invázie. Rusko popiera, že by sa chystalo zaútočiť na Ukrajinu. Žiada však bezpečnostné záruky od USA a Severoatlantickej aliancie (NATO), ktoré zahŕňajú aj požiadavku, aby sa Ukrajina nestala súčasťou NATO.