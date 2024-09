Vroclav čaká na povodňovú vlnu, hasičom a armáde pomáhajú aj občania

Varšava 17. septembra (TASR) - V mestečku Nisa zhruba 90 kilometrov južne od Vroclavu hrozí pretrhnutie hrádze na rieke Kladská Nisa, ktorá chráni centrum mesta, informuje TASR podľa utorkovej správy agentúry DPA.



Množstvo obyvateľov mesta pomáhalo v noci na utorok pohotovostným zložkám zloženým z armády a hasičského zboru spevňovať hrádzu vrecami s pieskom.



"Na hrádzi bolo zhruba 200 ľudí: ženy, muži, deti i seniori," uviedol starosta mesta Kordian Kolbiarz pre rozhlasovú stanicu Rmf.fm. Ako dodal, obyvatelia vytvorili ľudskú reťaz s cieľom rýchlejšieho presúvania vriec s pieskom.



V meste Vroclav opätovne zasadal krízový štáb za účasti poľského premiéra Donalda Tuska. Vláda vo Varšave vyhlásila pre oblasti postihnuté povodňami stav katastrofy, čo miestnym úradom uľahčí presadzovanie vydávaných pokynov a nariadení.



Podľa Tuska sú v súčasnosti prognózy meteorológov o tom, kedy by mala povodňová vlna zasiahnuť mesto Vroclav, veľmi protirečivé. Spočiatku sa očakávala už v stredu, v súčasnosti sa hovorí o piatku. Tusk zdôraznil, že sa to musí ešte dôkladne analyzovať. Počas povodní v roku 1997 zaplavila Odra až tretinu tohto mesta, pripomína DPA.



Tusk na zasadnutí krízového štábu podľa agentúry PAP uviedol, že vláda vyvinie program na rekonštrukciu oblastí na juhu a juhozápade Poľska, ktoré sú zasiahnuté povodňami.



"Pokiaľ ide o masívnejšie problémy, vrátane rekonštrukcie infraštruktúry a čistenia miest a obcí, prevezmeme za to zodpovednosť spoločne so samosprávami," povedal Tusk.