Vroclav varuje pred šíriacimi sa dezinformáciami o povodniach

Vroclav 17. septembra (TASR) - Poľské mesto Vroclav varuje svojich občanov pred dezinformáciami o povodniach, ktoré sa šíria na sociálnych sieťach, informuje TASR podľa agentúry DPA.



Na internete sa objavili nepravdivé príspevky, tvrdiace napríklad, že hrádze na rieke Odra budú úmyselne "vyhodené do vzduchu". Šírili sa aj dezinformácie o údajne otrávenej pitnej vode a tiež o tom, že z mesta budú "nútene evakuované tisíce ľudí".



Vedenie Vroclavu pred takýmito správami varovalo v utorok na sociálnych sieťach. Zdôraznilo, že všetky sú nepravdivé a na občanov apelovalo, aby dôverovali len informáciám z miestnych médií a úradov.



"Pokiaľ ide o hrádze, namiesto ničenia ich posilňujeme," pokračovala v príspevku mestská správa. Dodala, že do protipovodňovej ochrany sa v posledných rokoch investovali miliardy eur a táto infraštruktúra sa teraz rozhodne nebude ničiť. Ďalej tiež informovala, že voda z vodovodu je stále pitná a bezpečná.



Vedenie mesta tiež podotklo, že hoci existujú plány na evakuáciu obyvateľov v prípade mimoriadnej situácie, zatiaľ sa verí v to, že nebude potrebná.



Podľa poľského premiéra Donalda Tuska sú v súčasnosti prognózy meteorológov o tom, kedy by mala povodňová vlna zasiahnuť Vroclav, veľmi protirečivé. Spočiatku sa očakávala už v stredu, v súčasnosti sa hovorí o piatku. Tusk zdôraznil, že sa to musí ešte dôkladne analyzovať. Počas povodní v roku 1997 zaplavila rieka Odra až tretinu tohto mesta, pripomína DPA.