Zasiahnutá vrtná plošina v Čiernom mori stále horí

Moskva 21. júna (TASR) - Požiar, ktorý vypukol v dôsledku ostreľovania ropných plošín pri čiernomorskom pobreží Ruskom anektovaného Krymu, sa blíži k ropnému vrtu, uviedla v utorok poslankyňa ruskej Rady federácie za Krym Oľga Kovitidiová.



Informovala o tom agentúra AFP, ktorá sa odvolala na ruskú agentúru Interafx. Z ostreľovania ropných plošín, ku ktorému došlo v pondelok, obvinil Moskvou dosadený gubernátor ukrajinskú armádu. Dodal, že po tom, čo bola zasiahnutá jedna plošina, sú traja ľudia zranení a sedem ich zostalo nezvestných.



"Pokiaľ ide o požiar, ten na plošine neutícha. V noci sa oheň priblížil k ropnému vrtu," povedala Kovitidiová pre agentúru Interfax. Dodala, že pokračuje pátranie po siedmich nezvestných osobách, a to aj za pomoci letectva. Traja zranení sú v nemocnici a ich stav nie je kritický, spresnila senátorka.



Kovitidiová okrem toho informovala, že ďalšie dve ropné plošiny, ktoré boli vystavené ostreľovaniu, neboli vážne poškodené.



Poradca proruského vedenia Oleg Kriučkov priznal, že z vrtných plošín štátneho podniku sa nepodarilo zachrániť všetky osoby, ktoré sa tam nachádzali. "V Čiernom mori pokračuje pátracia operácia. Podľa predbežných informácií sa nepodarilo zachrániť všetkých, ale stále je nádej," dodal.



Agentúra AFP vo svojej správe poznamenala, že ide o prvý hlásený zásah proti pobrežnej energetickej infraštruktúre na Kryme od 24. februára, keď Rusko začalo svoju tzv. špeciálnu vojenskú operáciu na Ukrajine.



Najvyšší predstaviteľ proruských úradov na Kryme Sergej Axionov, ktorého do tejto funkcie Rusko dosadilo krátko po anexii Krymu v roku 2014, v pondelok informoval, že terčom útoku boli tri plošiny a nutná bola evakuácia 94 ľudí.



Plošiny patria štátnej ropnej a plynárenskej spoločnosti so sídlom na Kryme, na ktorú Spojené štáty v roku 2014 uvalili sankcie.