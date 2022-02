Vrtuľník Black Hawk úspešne absolvoval prvé bezpilotné lety

Na snímke z 15. júla 2021 americký vrtuľník, ktorý núdzovo pristál v centre rumunského hlavného mesta Bukurešť vo štvrtok. Foto: TASR/AP

Washington 9. februára (TASR) - Americký vrtuľník typu UH-60M Black Hawk úspešne absolvoval prvé dva testovacie lety bez ľudskej posádky. V utorok večer o tom na tlačovej konferencii informovala letecká spoločnosť Sikorsky. TASR správu prevzala z portálu Defence News.Prázdna helikoptéra absolvovala dva pokusné lety 5. a 7. februára. Testy sa odohrali na americkej leteckej základni Fort Campbell, ktorá sa nachádza na pomedzí štátov Kentucky a Tennessee. Išlo o súčasť programu pod skratkou ALIAS, na ktorom Sikorsky spolupracuje s materskou spoločnosťou Lockheed Martin a vládnou agentúrou DARPA, ktorá zastrešuje výskum a vývoj nových vojenských technológií.povedal novinárom Igor Cherepinsky zo spoločnosti Sikorsky.Helikoptéra automaticky vykonala všetky predletové kontroly a sama vzlietla. Potom preletela po vopred určenej trase, ktorá simulovala prelet nad mestom New York. Vyše šesť ton vážiaci stroj sa sám dokázal vyhýbať vysokým mrakodrapom, ktoré boli "zakreslené" v jeho letovej mape. Potom stroj sám pristál, uviedol Cherepinsky.spresnila firma v tlačovom vyhlásení.uviedol zástupca vládnej agentúry DARPA Stuart Young.Spoločnosť Sikorsky s finančnou podporou vlády USA investovala do programu bezpilotných letov helikoptér zhruba 160 miliónov dolárov. Testovacia fáza programu ALIAS by mala trvať do konca roka.Americké vrtuľníky typu Black Hawk majú k dispozícii aj slovenské ozbrojené sily. SR deväť strojov tohto typu obstarala ešte v roku 2015. Vláda vlani v júni schválila nákup ďalších dvoch helikoptér Black Hawk, ktoré by mali byť dodané v roku 2023.