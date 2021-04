Vrtuľník Ingenuity absolvoval na Marse svoj druhý let

Washington 22. apríla (TASR) - Vrtuľník NASA s názvom Ingenuity (Vynaliezavosť) úspešne absolvoval vo štvrtok svoj druhý let na Marse, informovala televízia CNN.



Malý stroj vážiaci 1,8 kilogramu tento raz zotrval vo vzduchu takmer 52 sekúnd a dosiahol výšku 4,9 metra. Po vzlietnutí sa vrtuľník naklonil v päťstupňovom uhle a prekonal vzdialenosť 2,1 metra.



Vrtuľník na červenej planéte vzlietol po prvý raz v pondelok. Tento historický let bol viackrát odložený pre technické problémy.



Helikoptéra Ingenuity bola pripevnená k robotickému vozidlu Perseverance, ktoré na Marse pristálo 18. februára.



Riadený let na Marse sťažuje skutočnosť, že tamojšia gravitácie dosahuje iba tretinu zemskej a hustota atmosféry pri povrchu predstavuje len jedno percento pozemskej. Informácie zhromaždené z letov helikoptéry Ingenuity sa preto využijú pri podobných projektoch na Marse a ďalších planétach.