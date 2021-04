Vrtuľník NASA s názvom Ingenuity absolvoval prvý let na Marse

Vrtuľník Ingenuity (Vynaliezavosť) amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA) absolvuje svoj prvý skúšobný let na Marse v pondelok 19. apríla. Foto: TASR/AP

Washington 19. apríla (TASR) - Helikoptéra Ingenuity (Vynaliezavosť) amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA) absolvovala v pondelok prvý let na Marse. Stala sa prvým strojom, ktorý vzlietol na inej planéte než Zem. Informovala o tom NASA, na ktorú sa odvolala tlačová agentúra DPA.napísala NASA na Twitteri.Maličká helikoptéra, ktorá váži 1,8 kilogramu a je poháňaná štyrmi lítiovými batériami, vzlietla do vzduchu, krátko sa vznášala na mieste a potom sa vrátila na povrch Marsu.Tento historický let bol viackrát odložený pre technické problémy, pripomína DPA. Ingenuity má absolvovať aj ďalšie testovacie lety, uvádza NASA na svojej webovej stránke.Vrtuľník bol pripevnený k robotickému vozidlu Perseverance, ktoré na Marse pristálo 18. februára tohto roka.Misia má za úlohu predovšetkým hľadať potenciálne stopy života, ktorý mohol na Marse existovať v minulosti.