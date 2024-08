Vrtuľník pri nelegálnom lete spadol na strechu hotela, pilot zahynul

Sydney 12. augusta (TASR) — Približne 400 ľudí evakuovali v pondelok z hotela Double Tree v meste Cairns ležiacom na severovýchode Austrálie v štáte Queensland, na ktorého strechu sa skoro ráno zrútil vrtuľník a spôsobil požiar. Jeho pilot pri nehode zahynul, informovali agentúra AFP a televízia ABC News.



K incidentu došlo okolo 01.50 h miestneho času. Pred pádom vrtuľníka sa uvoľnili dva rotorové listy, pričom jeden dopadol na promenádu a druhý do hotelového bazéna.



K zraneniam osôb na zemi nedošlo, no dvoch okoloidúcich – muža osemdesiatnika a ženu sedemdesiatničku – previezli v stabilizovanom stave do nemocnice.



Pilot bol jediný pasažier vrtuľníka. Na miesto havárie vyslali tím expertov z Austrálskeho úradu pre bezpečnosť dopravy (ATSB).



Vrtuľník patril charterovej spoločnosti Nautilus Aviation. Tá vo vyhlásení uviedla, že použitie vrtuľníka bolo neoprávnené a na vyšetrovaní havárie spolupracuje s queenslandskou políciou, ATSB a ďalšími úradmi.



Prístavné mesto Cairns má okolo 140.000 obyvateľov. Je obľúbeným turistickým centrom a vstupnou bránou k Veľkej koralovej bariére.