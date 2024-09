Vrtuľník s iránskym prezidentom havaroval pre zlé počasie

Teherán 1. septembra (TASR) — Haváriu vrtuľníka, pri ktorej 19. mája zahynul iránsky prezident Ebráhím Raísí, spôsobili predovšetkým zložité poveternostné podmienky v oblasti, najmä hustá hmla. Oznámila to v nedeľu iránska štátna televízia IRIB s odvolaním sa na záverečnú správu z vyšetrovania nehody, uviedli agentúry AFP a Reuters.



Náhle vytvorená hustá hmla, stúpajúca do výšky, podľa správy vypracovanej osobitným výborom z poverenia iránskej armády spôsobila, že helikoptéra, v ktorej sa nachádzal Raísí a ďalšie osoby, narazila do horského masívu.



Cudzie zavinenie, technické problémy alebo útok na vrtuľník sa počas vyšetrovania nezistili.



Iránska agentúra Fárs s odvolaním sa na nemenovaný bezpečnostný zdroj blízky vyšetrovaniu už 21. augusta informovala, že haváriu vrtuľníka spôsobili zlé poveternostné podmienky a jeho preťaženosť. Vyšetrovatelia údajne dospeli k záveru, že helikoptéra viezla o dve osoby viac, než je jej kapacita, ktorú predpisujú bezpečnostné protokoly.



Iránske ozbrojené sily toto tvrdenie odmietli a označili ho za „úplne nepravdivé“.



K havárii vrtuľníka Bell 212 americkej výroby došlo v zlom počasí v hornatej oblasti v provincii Východný Azerbajdžan. Okrem Raísího vtedy zahynul aj iránsky minister zahraničných vecí Hosejn Amír-Abdolláhján a ďalších sedem ľudí. Záchranári našli vrak stroja až na druhý deň.



Iránska delegácia sa vracala zo stretnutia s azerbajdžanským prezidentom Ilhamom Alijevom, s ktorým slávnostne otvorila priehradu na spoločnej hranici.