Vrtuľník s iránskym prezidentom sa zrútil, záchranári po ňom pátrajú

Teherán 19. mája (TASR) – Vrtuľník vezúci iránskeho prezidenta Ebráhíma Raísího a ministra zahraničných vecí Hosejn Amír Abdollahján sa v nedeľu v hustej hmle zrútil v hornatom teréne, uviedol pre agentúru Reuters nemenovaný iránsky predstaviteľ. Záchranári po vrtuľníku naďalej pátrajú. TASR informuje na základe správy agentúry Reuters.



"Stále dúfame, no informácie prichádzajúce z miesta nehody sú veľmi znepokojujúce," uviedol nemenovaný iránsky predstaviteľ pre Reuters.



Iránska štátna televízia informovala, že jeden z členov posádky je v kontakte so záchranármi. Vyhlásili tiež, že záchranárom sa podarilo vrtuľník lokalizovať, túto informáciu však krátko na to vyvrátil Iránsky Červený polmesiac.



Nehoda vyvolala medzinárodný ohlas, množstvo štátov ponúklo Iránu pomoc pri pátracích a záchranných akciách.



Pátranie komplikuje zlé počasie a príchod noci. "Zotmelo sa a začalo pršať, no pátranie pokračuje. Záchranárske tímy už sú v oblasti… no dážď vytvoril blato, ktoré pátranie komplikuje," uviedol miestny reportér pre iránsku štátnu televíziu.



Iránske médiá označili za príčinu nehody zlé počasie. Náčelník štábu iránskej armády vydal príkaz nasadiť do pátrania všetky zdroje armády a elitných Revolučných gárd.



Iránsky najvyšší duchovný vodca ajatolláh Alí Chameneí, ktorý má posledné slovo v otázkach zahraničnej politiky a iránskeho jadrového programu, sa situáciu pokúšal upokojiť vyhlásením, že nehrozí narušenie chodu štátu.



Iránska štátna televízia prerušila bežný vysielanie a vysielala prenos z modlitieb za prezidenta Raísího konajúcich sa po celej krajine. V pravom dolnom rohu beží živý prenos záchranných tímov pešo postupujúcich hornatým terénom v hustej hmle.



Raísí bol v nedeľu ráno v Azerbajdžane, aby spolu s tamojším prezidentom Ilhamom Alijevom slávnostne otvoril priehradu. Ide o tretiu priehradu, ktorú oba národy postavili na rieke Aras.



Irán v krajine využíva rôzne vrtuľníky, ale medzinárodné sankcie sťažujú získavanie súčiastok na ich prevádzku a opravy. Vojenská letecká flotila Teheránu pritom z veľkej časti pochádza z obdobia pred islamskou revolúciou v roku 1979.