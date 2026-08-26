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Vrtuľníky armády ČR po dočasnom uzemnení pre nehodu opäť lietajú
Haváriu neprežila jedna vojačka, ostatní štyria členovia posádky utrpeli zranenia. Príčinu mimoriadnej udalosti vyšetruje vojenská polícia a orgány ministerstva obrany.
Autor TASR
Praha 26. augusta (TASR) - Vrtuľníky platformy H-1, ktoré používa česká armáda (AČR), sa po júlovej tragickej nehode kompletne vrátili do prevádzky. V pondelok armáda oznámila ich opätovné používanie na misii v Poľsku a od stredy už podľa stanice ČT24 lietajú aj zo základne v Náměšti nad Oslavou, kde sa pred piatimi týždňami jeden z vrtuľníkov zrútil. Potvrdil to hovorca armády Vladimír Holas, píše spravodajkyňa TASR v Prahe.
Bojové vrtuľníky Viper rovnako ako viacúčelové stroje Venom AČR dočasne uzemnila po tom, ako sa v areáli 22. základne vrtuľníkového letectva v Náměšti nad Oslavou zrútil z asi 50-metrovej výšky vrtuľník Venom. K nehode došlo 23. júla okolo poludnia, keď stroj pristával po návrate z rutinného výcvikového letu.
Haváriu neprežila jedna vojačka, ostatní štyria členovia posádky utrpeli zranenia. Príčinu mimoriadnej udalosti vyšetruje vojenská polícia a orgány ministerstva obrany.
Armáda následne rozhodla, že až do vyšetrenia nehody pozastaví prevádzku všetkých vrtuľníkov systému H-1 vrátane tých, ktoré nasadila v Poľsku v rámci protivzdušnej obrany na východnej hranici Severoatlantickej aliancie.
Minulý týždeň však informovala, že na základe odporúčania orgánov ministerstva obrany, ktoré nehodu vyšetrujú, sa vrtuľníky vrátia do prevádzky. Podmienkou boli mimoriadne technické kontroly a preškolenie personálu.
V pondelok na sociálnej sieti X AČR napísala, že po splnení všetkých predpísaných podmienok držia české vrtuľníky v Poľsku opäť pohotovosť a česká misia je tak znova pripravená plniť úlohy pri ochrane vzdušného priestoru východného krídla NATO.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
Bojové vrtuľníky Viper rovnako ako viacúčelové stroje Venom AČR dočasne uzemnila po tom, ako sa v areáli 22. základne vrtuľníkového letectva v Náměšti nad Oslavou zrútil z asi 50-metrovej výšky vrtuľník Venom. K nehode došlo 23. júla okolo poludnia, keď stroj pristával po návrate z rutinného výcvikového letu.
Haváriu neprežila jedna vojačka, ostatní štyria členovia posádky utrpeli zranenia. Príčinu mimoriadnej udalosti vyšetruje vojenská polícia a orgány ministerstva obrany.
Armáda následne rozhodla, že až do vyšetrenia nehody pozastaví prevádzku všetkých vrtuľníkov systému H-1 vrátane tých, ktoré nasadila v Poľsku v rámci protivzdušnej obrany na východnej hranici Severoatlantickej aliancie.
Minulý týždeň však informovala, že na základe odporúčania orgánov ministerstva obrany, ktoré nehodu vyšetrujú, sa vrtuľníky vrátia do prevádzky. Podmienkou boli mimoriadne technické kontroly a preškolenie personálu.
V pondelok na sociálnej sieti X AČR napísala, že po splnení všetkých predpísaných podmienok držia české vrtuľníky v Poľsku opäť pohotovosť a česká misia je tak znova pripravená plniť úlohy pri ochrane vzdušného priestoru východného krídla NATO.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)