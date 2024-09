Všeobecný súd EÚ ruší rozhodnutie eurokomisie pokutovať Google

Brusel/Luxemburg 18. septembra (TASR) - Všeobecný súd EÚ v stredu zrušil rozhodnutie, ktorým Európska komisia (EK) uložila spoločnosti Google pokutu vo výške takmer 1,5 miliardy eur. Informuje o tom spravodajca TASR.



Google od roku 2003 prevádzkuje reklamnú platformu s názvom AdSense a vyvinula rôzne služby vrátane sprostredkovania reklamy online s názvom AdSense for Search (AFS).



AFS umožnilo vlastníkom webových stránok obsahujúcich integrované vyhľadávacie nástroje zobrazovať reklamy spojené s online dopytmi. Vydavatelia tak mohli získať časť príjmov generovaných zobrazovaním týchto reklám.



Na používanie AFS by vydavatelia, ktorí dosahujú dostatočný obrat, mohli okrem iného vyrokovať so spoločnosťou Google Zmluvu o poskytovaní služieb Google (GSA). Vyhľadávacie zariadenia Google však obsahovali klauzuly obmedzujúce alebo zakazujúce zobrazovanie reklám zo služieb, ktoré konkurujú AFS.



V roku 2010 preto prvý nemecký podnik podal sťažnosť na nemecký Spolkový kartelový úrad, ktorá bola presmerovaná na Európsku komisiu. V rokoch 2011 až 2017 podali sťažnosti na Google kvôli tejto službe ďalšie podniky, vrátane spoločností Microsoft, Expedia či Deutsche Telekom.



EK v roku 2016 spustila právne konanie v prípade troch doložiek v GSA, pretože by mohli vylúčiť služby konkurujúce AFS. V septembri 2016 uvedené klauzuly spoločnosť Google odstránila alebo upravila.



V marci 2019 EK zistila, že spoločnosť Google sa dopustila troch samostatných porušení, ktoré predstavujú spolu jediné a nepretržité porušenie od januára 2006 do septembra 2016 a uložila jej pokutu 1,494 miliardy eur, pričom pokutu 130,135 miliónov eur mala Google zaplatiť spoločne a nerozdielne so svojou materskou spoločnosťou Alphabet.



Všeobecný súd EÚ, ako prvostupňová súdna inštancia, v stredu dospel k záveru, že EK sa v roku 2016 dopustila nesprávneho posúdenia dĺžky trvania sporných doložiek, ako aj trhu, na ktorý sa vzťahujú.



Podľa Všeobecného súdu EK nepreukázala, že tri problémové doložky predstavovali zneužitie dominantného postavenia a spolu predstavovali "jediné a nepretržité porušenie" článku 102 Zmluvy fungovaní EÚ. Takisto nepreukázala, že sporné doložky odrádzali od inovácií, a že pomohli spoločnosti Google posilniť si dominantné postavenie na vnútroštátnych trhoch online reklamy a že poškodili spotrebiteľov.



Súd preto zrušil rozhodnutie eurokomisie pokutovať Google kvôli službe AdSense v celom rozsahu.