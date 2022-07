Všeobecný súd EÚ zamietol odvolanie dvoch katalánskych separatistov

Luxemburg 6. júla (TASR) - Všeobecný súd EÚ v Luxemburgu v stredu zamietol odvolanie bývalého katalánskeho premiéra Carlesa Puigdemonta a exministra zdravotníctva Toniho Comína voči rozhodnutiu Európskeho parlamentu z júna 2019, ktoré im znemožnilo vykonávať mandát poslancov. TASR správu prevzala z webovej stránky denník El Periódico de Catalunya a portálu Catalan News Agency (CNA).



To, že Puigdemont a Comín nemohli zaujať kreslá v EP a vykonávať svoje mandáty, vyplynulo podľa ECJ zo španielskych zákonov a nebolo výsledkom rozhodnutia tejto európskej inštitúcie.



Po Puigdemontovi, Comínovi i ďalšej političke Clare Ponsatíovej je v Španielsku vyhlásené pátranie pre obvinenia z podnecovania k vzbure. Súvisí to s pokusom vyhlásiť nezávislosť Katalánska prostredníctvom referenda z roku 2017. Všetci traja žijú v exile v zahraničí.



Za poslancov Európskeho parlamentu boli zvolení vo voľbách 29. mája 2019. EP im však koncom júna 2019 zabránil prevziať si akreditácie a neuznal ich za europoslancov, píše El Periódico de Catalunya.



Španielska Ústredná volebná komisia trvala na tom, že novozvolení poslanci europarlamentu musia zložiť slávnostnú prísahu v Madride. Na základe ďalšieho rozhodnutia súdu z decembra 2019 im však bolo umožnené prevziať kreslá europoslancov, píše CNA. Puigdemont a Comín sa môžu so svojou žiadosťou obrátiť na Súdny dvor EÚ.