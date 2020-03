Všetci občania, ktorí vstúpia do Ukrajiny,pôjdu do 14-dňovej karantény

Kyjev 30. marca (TASR) - Všetci tí, ktorí pricestujú na Ukrajinu, sa budú musieť podrobiť 14-dňovej karanténe. Oznámil to v pondelok námestník ukrajinského ministra zdravotníctva a hlavný hygienik Viktor Ľaško, ktorého citoval ukrajinský denník Kyiv Post.



Ukrajina od piatka zastavila všetky medzinárodné lety aj medzinárodnú autobusovú a železničnú dopravu. Cudzinci majú na Ukrajinu zákaz vstupu. Do krajiny sa dostanú iba jej občania autom alebo pešo. Po príchode budú musieť stráviť 14 dní v karanténe pod lekárskym dohľadom v zariadeniach, ktoré vyčlenia jednotlivé oblasti. Pôjde prevažne o hotely alebo lekárske zariadenia.



"Až potom sa po Ukrajine môžu pohybovať bez obmedzenia svojich práv a slobôd," povedal Ľaško na tlačovej konferencii v Kyjeve.



Ľaško dodal, že nie všetci, ktorí sa vrátia na Ukrajinu, budú testovaní testovacími komponentmi PCR, čo je najpresnejšia metóda zisťovania prítomnosti vírusu.



"Vírus má inkubačnú lehotu, to znamená, že v niektorých prípadoch nie je diagnostika PCR ekonomicky a epidemicky nutná," povedal Ľaško.



Ukrajina má podľa Ľaška v súčasnosti asi 50.000 testov. Ďalších 100.000 by malo doraziť v nasledujúcich dňoch.



Ľaško takisto obyvateľov so symptómami vyzval, aby kontaktovali telefonickú linku ministerstva zdravotníctva.



Ukrajinská vláda v stredu minulý týždeň rozhodla o zavedení stavu núdze na celom území krajiny. Karanténne opatrenia tak potrvajú najmenej do 24. apríla.



Ukrajina dosiaľ potvrdila 480 prípadov nákazy koronavírusom a 11 úmrtí.