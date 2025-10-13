< sekcia Zahraničie
Všetci žijúci izraelskí rukojemníci sa po 738 dňoch vrátili do vlasti
Pozostatky 28 mŕtvych rukojemníkov by malo militantné hnutie podľa viacerých izraelských médií odovzdať v pondelok popoludní.
Autor TASR,aktualizované
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Gaza/Jeruzalem 13. októbra (TASR) - Všetkých dvadsať žijúcich izraelských rukojemníkov sa v pondelok po 738 dňoch v zajatí palestínskeho militantného hnutia Hamas v Pásme Gazy vrátilo do vlasti. TASR o tom informuje podľa správ agentúr DPA a AFP a spravodajského webu The Times of Israel (TOI).
Pozostatky 28 mŕtvych rukojemníkov by malo militantné hnutie podľa viacerých izraelských médií odovzdať v pondelok popoludní. V rovnaký deň sa v egyptskom meste Šarm aš-Šajch uskutoční i mierový summit o Pásme Gazy, ktorému predsedajú americký prezident Donald Trump a egyptský prezident Abdal Fattáh Sísí.
Hamas v dvoch vlnách prepustil Matana Angresta, bratov Galiho a Ziva Bermanovcov, Alona Ohela, Eitana Mora, Guya Gilboa-Dallala, Omriho Mirana, Elkanu Bochbota, Roma Braslavského, Nimroda Cohena, Ariela Cunia, Davida Cunia, Evyatara Davida, Maxima Herkina, Eitana Horna, Segeva Kalfona, Bara Kupersteina, Yosefa Chaima Ohanu, Avinatana Ora a Matana Zangaukera.
Izrael naopak začal s operáciou, v rámci ktorej podľa prvej fázy mierového plánu predloženého americkým prezidentom Donaldom Trumpom prepustí viac než 1900 palestínskych väzňov.
Bezprecedentný útok militantov z Hamasu a iných palestínskych skupín na južnú časť Izraela si 7. októbra 2023 vyžiadal približne 1200 obetí na životoch, prevažne civilistov. Militanti počas neho uniesli z Izraela aj 251 izraelských a zahraničných rukojemníkov.
Od začiatku vojny, ktorá sa následne v Pásme Gazy rozpútala medzi Izraelom a militantným hnutím Hamas, prišlo o život najmenej 67.806 Palestínčanov. Uvádza sa to v najnovšom vyhlásení gazského ministerstva zdravotníctva. Väčšinu z obetí vojny podľa ministerstva tvoria civilisti vrátane žien a detí. Organizácia spojených národov považuje tieto údaje za spoľahlivé.
Pozostatky 28 mŕtvych rukojemníkov by malo militantné hnutie podľa viacerých izraelských médií odovzdať v pondelok popoludní. V rovnaký deň sa v egyptskom meste Šarm aš-Šajch uskutoční i mierový summit o Pásme Gazy, ktorému predsedajú americký prezident Donald Trump a egyptský prezident Abdal Fattáh Sísí.
Hamas v dvoch vlnách prepustil Matana Angresta, bratov Galiho a Ziva Bermanovcov, Alona Ohela, Eitana Mora, Guya Gilboa-Dallala, Omriho Mirana, Elkanu Bochbota, Roma Braslavského, Nimroda Cohena, Ariela Cunia, Davida Cunia, Evyatara Davida, Maxima Herkina, Eitana Horna, Segeva Kalfona, Bara Kupersteina, Yosefa Chaima Ohanu, Avinatana Ora a Matana Zangaukera.
Izrael naopak začal s operáciou, v rámci ktorej podľa prvej fázy mierového plánu predloženého americkým prezidentom Donaldom Trumpom prepustí viac než 1900 palestínskych väzňov.
Bezprecedentný útok militantov z Hamasu a iných palestínskych skupín na južnú časť Izraela si 7. októbra 2023 vyžiadal približne 1200 obetí na životoch, prevažne civilistov. Militanti počas neho uniesli z Izraela aj 251 izraelských a zahraničných rukojemníkov.
Od začiatku vojny, ktorá sa následne v Pásme Gazy rozpútala medzi Izraelom a militantným hnutím Hamas, prišlo o život najmenej 67.806 Palestínčanov. Uvádza sa to v najnovšom vyhlásení gazského ministerstva zdravotníctva. Väčšinu z obetí vojny podľa ministerstva tvoria civilisti vrátane žien a detí. Organizácia spojených národov považuje tieto údaje za spoľahlivé.