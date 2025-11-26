< sekcia Zahraničie
Všetky pláže na Bali majú byť prístupné pre verejnosť
Autor TASR
Jakarta 26. novembra (TASR) - Úrady na Bali presadzujú, aby všetky pláže na ostrove boli prístupné pre verejnosť. Súvisí to s rastúcimi sťažnosťami miestnych obyvateľov, že hotely a plážové kluby uzatvárajú pobrežné oblasti iba pre svojich klientov. TASR o tom píše podľa webu euronews.
Pláže na hinduistickom Bali miestne komunity tradične využívajú pre vykonávanie náboženských obradov v mori. Turistický priemysel však mení veľkú časť pobrežia na ostrove a hoci miestne zákony zakazujú privatizáciu pláží, v praxi sa to často porušuje.
Balijský guvernér I Wayan Koster miestny parlament požiadal o schválenie nariadenia, podľa ktorého je pobrežia verejný majetok a komerční prevádzkovatelia ho nesmú blokovať a brániť v prístupe k moru. Pri predkladaní návrhu upozornil, že súčasná situácia na mnohých miestach bráni vykonávať dôležité hinduistické rituály ako sú Segara Kerthi a Pakelem.
Koster vyzval miestnych poslancov, aby nariadenie čo najrýchlejšie prerokovali a schválili ho ešte do konca roka 2025. Kritizoval tiež hotely a majiteľov pobrežných víl za blokovanie prístupu k pobrežiu. Podľa jeho slov sa správajú, „akoby vlastnili pláž a more“, hoci im iba patrí pozemok v susedstve pláže.
Denník The Jakarta Post upozornil na niekoľko incidentov v posledných rokoch, keď miestni obyvatelia a domáci turisti boli za údajný neoprávnený vstup vykázaní z pláží v blízkosti hotelov a súkromných víl.
