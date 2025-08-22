Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Všetky školy v ČR budú musieť dievčatám zabezpečiť menštruačné potreby

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Jednotlivo balené menštruačné potreby budú musieť byť na všetkých toaletách, ktoré sú určené pre žiačky staršie než deväť rokov, a tiež na spoločných toaletách s chlapcami.

Praha 22. augusta (TASR) - Všetky školy či iné zariadenia určené na vzdelávanie detí v Česku budú musieť od januára budúceho roka zaistiť pre dievčatá menštruačné potreby. Novelu vyhlášky, ktorá vznikla na základe požiadaviek študentov a neziskových organizácií, v piatok podpísal český minister zdravotníctva Vlastimil Válek, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

Jednotlivo balené menštruačné potreby budú musieť byť na všetkých toaletách, ktoré sú určené pre žiačky staršie než deväť rokov, a tiež na spoločných toaletách s chlapcami. Ministerstvo podotklo, že mnoho českých škôl už v súčasnosti tieto potreby zaisťuje na základe dohôd so svojimi zriaďovateľmi. Novou vyhláškou chce nastaviť jasný rámec pre všetky dotknuté zariadenia.

„Menštruácia nie je voľba, ale prirodzená súčasť života a žiadna študentka by pre ňu nemala odchádzať domov, improvizovať s toaletným papierom alebo sa hanbiť požiadať o pomoc. Cieľom vyhlášky je nielen vyšší hygienický štandard v školách, ale aj odstránenie bariér v prístupe k vzdelávaniu a zníženie absencie dievčat na vyučovaní z tohto dôvodu,“ uviedol Válek.

Návrh novely podľa rezortu vznikol na základe verejnej diskusie, do ktorej sa zapojili zástupcovia žiackych samospráv a neziskové organizácie, ktoré pôsobia v oblasti rovného prístupu k vzdelávaniu a práv žien a dievčat.





