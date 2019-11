Všetky telá nájdené v Essexe pravdepodobne patria občanom Vietnamu

Londýn 2. októbra (TASR) - Britská polícia v piatok uviedla, že sa domnieva, že všetkých 39 tiel, ktoré sa našli minulý týždeň v návese kamióna v anglickom grófstve Essex, patria vietnamským občanom. Ako napísala agentúra AP, vyšetrovatelia pôvodne tvrdili, že obete objavené neďaleko mesta Purfleet sú Číňania.



"V tejto chvíli sa domnievame, že obete sú vietnamskí občania a sme v kontakte s vietnamskou vládou," uviedol zástupca polície z Essexu Tim Smith. Dodal, že polícia si myslí, že sa jej podarilo nájsť príbuzných niektorých obetí.



Telá 31 mužov a ôsmich žien objavili minulú stredu vo vychladenom kontajnerovom návese kamióna v priemyselnom parku Waterglade v meste Grays v grófstve Essex, neďaleko Londýna.



Vodiča kamióna, 25-ročného Mauricea Robinsona zo Severného Írska, obvinili v súvislosti s kauzou zo zabitia v 39 prípadoch, zo sprisahania s cieľom obchodovania s ľuďmi, zo sprisahania s cieľom napomáhať nelegálnej migrácii a z prania špinavých peňazí. Na Robinsona zároveň uvalili väzbu do 25. novembra, keď je v pláne pojednávanie na londýnskom trestnom súde Old Bailey.



Miestna polícia najprv vyhlásila, že všetky obete boli čínski občania. Neskôr však britské médiá priniesli informáciu, že prinajmenšom tri obete — dve ženy a jeden muž — by mohli pochádzať z Vietnamu. U mnohých obetí sa nenašli doklady totožnosti, čo sťažuje ich identifikáciu.



Polícia v súvislosti s vyšetrovaním pátra po dvoch bratoch zo Severného Írska. Polícia v piatok oznámila, že Ronan (40) a Christopher Hughesovci (34) sú pre vyšetrovanie kľúčovými postavami a vyzvala ich, aby sa prihlásili. Oboch mužov hľadajú v súvislosti s podozrením so zabitia a obchodovania s ľuďmi.



Britská televízna stanica Sky News krátko po tomto oznámení informovala, že v súvislosti s prípadom zadržali v Dubline 23-ročného muža Eamona Harrisona, na ktorého bol vydaný európsky zatykač a ktorého v piatok predviedli pred tamojší súd. Dve osoby zadržali medzičasom v súvislosti s touto kauzou aj vo Vietname, bližšie podrobnosti však známe nie sú.