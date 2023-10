Všetkých 21 obetí nehody autobusu v Benátkach už identifikovali

Benátky 5. októbra (TASR) - Polícia už identifikovala všetkých 21 obetí nehody autobusu, ktorý sa v utorok zrútil z nadjazdu na železničnú trať na predmestí Benátok. Vo štvrtok to oznámil benátsky prefekt, na ktorého sa odvolala tlačová agentúra ANSA.



Zahynulo deväť Ukrajincov, štyria Rumuni, traja Nemci, dvaja Portugalčania, jedna Chorvátka, jeden občan Juhoafrickej republiky (JAR) a taliansky vodič autobusu.



V stredu bolo identifikovaných aj 13 z 15 zranených: päť Ukrajincov, štyria Nemci, dvaja Španieli, jeden Chorvát a jeden Francúz. Dvaja zvyšní sú údajne Ukrajinec a Nemec.



Autobus s turistami smeroval v utorok večer z centra Benátok do kempu, keď sa z nejasných dôvodov zrútil z nadjazdu vo výške asi desať metrov a po dopade začal horieť.



Benátska prokuratúra už vyšetruje priebeh nehody a jej príčinu. Podľa jednej hypotézy vodiča postihla náhla nevoľnosť.



Člen benátskeho zastupiteľstva medzitým odmietol tvrdenia, že za nehodu môže "diera" v ochrannom zábradlí.



"Autobus sa nezrútil preto, že v zábradlí ´bola jeden a polmetrová diera´. Táto ´diera´ je bezpečnostný a servisný otvor, ktorý bol zakreslený už v pôvodnom návrhu," vysvetlil člen mestského zastupiteľstva Renato Boraso.



"Autobus sa zrútil 50 metrov za týmto otvorom, dovtedy sa šmýkal po ochrannom zábradlí, bez akéhokoľvek náznaku brzdenia alebo pokusu dostať sa do protismeru. Alebo chceme tvrdiť, že bez tejto ´diery´ by zábradlie vydržalo 13-tonové vozidlo?" dodal Boraso.