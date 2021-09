Zrútenie ruského lietadla An-26 neprežil nikto z posádky

Moskva 23. septembra (TASR) - Zahynulo všetkých šesť členov posádky lietadla Antonov An-26, ktoré sa zrútilo v stredu v horách v Chabarovskom kraji na ruskom Ďalekom východe. Vo štvrtok to oznámilo ruské ministerstvo pre výnimočné situácie, informovala agentúra TASS.



"Naneštastie haváriu nikto neprežil," uviedlo ministerstvo.



Gubernátor Chabarovského kraja Michail Degťariov oznámil, že miestna vláda vyplatí rodinám obetí za smrť pilotov jeden miliónov rubľov (11.700 eur).



"Rozhodli sme sa pomôcť členom rodín obetí. Každej rodine vyplatíme z rezervného fondu vlády (Chabarovského) kraja jeden milión rubľov," uviedol Degťariov.



Lietadlo An-26 zmizlo z radarov v stredu 22. septembra vo vzdialenosti asi 38 kilometrov od letiska v meste Chabarovsk. Išlo o technický let a na jeho palube sa nachádzalo šesť ľudí. Miestnym záchranárom sa lietadlo podarilo nájsť vo štvrtok.



Stroj havaroval na ťažko dostupnom mieste v horách v Boľšechechcirskej prírodnej rezervácii, kde nevedelo pristáť záchranného lietadlo. K miestu havárie preto vyslali pozemnú záchrannú skupinu. Tá na ťažko dostupné miesto havárie cestovala viac ako päť hodín. Do záchrannej akcie bolo celkovo zapojených až 140 ľudí a 35 kusov techniky.