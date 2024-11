VSquare: Orbánove najdôležitejšie schôdzky zrejme EÚ bojkotovať nebude

Budapešť 4. novembra (TASR) - Najdôležitejšie stretnutia maďarského predsedníctva v Rade Európskej únie sa budú konať tento týždeň v Budapešti. Podľa stredoeurópskeho investigatívneho portálu VSquare.org sa na nich zúčastní veľká väčšina dotknutých krajín. S odvolaním sa na server 444.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Maďarsko, ktoré v júli prevzalo rotujúce predsedníctvo EÚ, bude vo štvrtok hostiť summit Európskeho politického spoločenstva (EPC), na ktorom sa zúčastní aj Gruzínsko, a následne v piatok sa uskutoční stretnutie vedúcich predstaviteľov EÚ.



Podľa VSquare.com ide o prekvapivý vývoj s ohľadom na skutočnosť, že kvôli júlovej "mierovej misii" maďarského premiéra Viktora Orbána viaceré krajiny oznámili, že ich na stretnutiach organizovaných Maďarskom v rámci predsedníctva v Rade EÚ budú zastupovať iba na úrovni nižších predstaviteľov. Portál v tejto súvislosti pripomenul, že neformálne stretnutie ministrov zahraničných vecí zvolal vysoký predstaviteľ EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Josep Borrell namiesto Budapešti do Bruselu.



Budapeštianske summity tento týždeň podľa aktuálnej situácie budú bojkotovať pobaltské štáty a niektoré severské krajiny. Zdá sa, že do Budapešti pricestujú aj premiéri Švédska a Poľska, tvrdia viacerí zahraniční vládni predstavitelia a diplomati, aj keď sa to môže na poslednú chvíľu ešte zmeniť, píše VSquare.



Lídri EÚ do maďarskej metropoly prídu preto, lebo témy summitov, akými sú Ukrajina, vstup západného Balkánu do EÚ a záležitosti Gruzínska, sú podľa zahraničných vládnych predstaviteľov a diplomatov dôležitejšie ako výhrady voči Orbánovi. Nehovoriac o tom, že práve tu môžu lídri po prvý raz osobne diskutovať o výsledkoch prezidentských volieb v USA, pripomína portál.



Viaceré štáty EÚ na čele so severskými a pobaltskými krajinami avizovali bojkot dvoch podujatí v Budapešti v reakcii na Orbánovu letnú "mierovú misiu", počas ktorej okrem iného bez konzultácie s EÚ vycestoval za ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Niekoľkí diplomati EÚ pre VSquare.org koncom augusta uviedli, že vlády členských krajín pozorne sledujú ďalšie kroky maďarského premiéra, kým sa nerozhodnú o účasti na stretnutiach v maďarskej metropole.



Okrem koordinácie medzi severskými a pobaltskými krajinami o bojkote sa špekulovalo aj o tom, že prinajmenšom neformálny summit EÚ v Maďarsku budú bojkotovať aj Poľsko a Česká republika.



Predseda Európskej rady Charles Michel 1. novembra varoval pred bojkotovaním nadchádzajúcich stretnutí európskych rád počas maďarského predsedníctva EÚ a označil to za "zlý nápad".



EPC je medzivládna platforma pre politickú a strategickú diskusiu o budúcnosti Európy, ktorej vznik inicioval v roku 2022 po invázii Ruska na Ukrajinu francúzsky prezident Emmanuel Macron.