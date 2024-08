VSquare.org: Lídri EÚ zvažujú bojkot Orbánovho summitu v Budapešti

Budapešť 30. augusta (TASR) - Viacerí lídri Európskej únie zvažujú bojkot novembrového summitu Európskeho politického spoločenstva (EPC) v Budapešti, ktorý je pre maďarského premiéra Viktora Orbána najvýznamnejším podujatím predsedníctva jeho krajiny v Rade EÚ. S odvolaním sa na stredoeurópsky investigatívny portál VSquare.org to v piatok konštatoval server 24.hu, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Budapeštianske podujatie má poslúžiť aj ako neformálne stretnutie lídrov EÚ so zameraním na západný Balkán.



Viaceré štáty EÚ na čele so severskými a pobaltskými krajinami zvažujú bojkot dvoch podujatí v Budapešti v reakcii na Orbánovu letnú "mierovú misiu", počas ktorej okrem iného bez konzultácie s EÚ vycestoval za ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Niekoľkí diplomati EÚ pre VSquare.org uviedli, že vlády členských krajín pozorne sledujú ďalšie kroky maďarského premiéra, kým sa nerozhodnú o účasti na stretnutiach v maďarskej metropole.



Okrem koordinácie medzi severskými a pobaltskými krajinami o bojkote sa špekuluje aj o tom, že prinajmenšom neformálny summit EÚ v Maďarsku budú bojkotovať aj Poľsko a Česká republika.



Podľa anonymného zdroja to všetko bude závisieť najmä od toho, čo Orbán urobí v oblasti svojej rusko-ukrajinskej politiky, ktorú odsudzujú takmer všetci spojenci Budapešti. Orbán podľa VSquare.org pozval na stretnutie aj amerického republikánskeho prezidentského kandidáta a exprezidenta Donalda Trumpa, ten však zrejme pošle na summit EPC len videoodkaz.



EPC je medzivládna platforma pre politickú a strategickú diskusiu o budúcnosti Európy, ktorej vznik inicioval v roku 2022 po invázii Ruska na Ukrajinu francúzsky prezident Emmanuel Macron.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)