Vstup do Báčskeho Petrovca je údajne znova blokovaný, zrušili protest
Autor TASR
Báčsky Petrovec 12. augusta (TASR) - Instagramová stránka Báčsky Petrovec so študentmi (Bački Petrovac uz studente) oznámila, že utorkový protest, pôvodne naplánovaný na 19.00 h, je zrušený a že do mesta prišla „väčšia skupina bitkárov“. Informuje o tom spravodajca TASR.
Uvedená skupina na utorok plánovala ďalšie protestné zhromaždenie pod heslom „Žiadame rešpektovanie zákona a ústavy Srbska“.
Občanom a miestnym obyvateľom odkázali, aby nevychádzali do ulíc. „Nevychádzajte do ulíc, s podporou polície nemôžeme počítať,“ odkázali v správe na Instagrame. „Báčsky Petrovec je znovu zablokovaný. Situácia je vážna a bezpečnosť občanov je ohrozená. Prosíme vás, nevychádzajte do ulíc, nepribližujte sa k miestam, kde sa zhromažďujú bitkári a kde dochádza ku konfliktom,“ píše sa v príspevku.
V sobotu došlo počas Slovenských národných slávností v Báčskom Petrovci ku konfliktu vrátane fyzických potýčok medzi členmi vládnucej Srbskej pokrokovej strany (SNS) prezidenta Aleksandra Vučiča a občanmi, ktorí pripravili výstavu fotografií z protivládnych protestov. Boli počas neho poškodené vystavované fotografie a ľahšie zranenia utrpelo niekoľko ľudí.
Výstava nebola zahrnutá do oficiálneho programu slávností.
V nedeľu popoludní neformálna skupina občanov znovu plánovala organizáciu spomenutej výstavy a do Báčskeho Petrovca sa vybrali vojnoví veteráni podporujúci protesty, motorkári a občania z iných miest, aby im vyjadrili podporu. Polícia však vstup do obce blokovala. Výstavu napokon otvorili po 17.00 h približne na dve a pol hodiny. Situácia počas nej zostala pokojná.
