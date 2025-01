Vstup do schengenu motivuje občanov Rumunska kupovať domy v Maďarsku

Budapešť 16. januára (TASR) - Počet záujemcov o nehnuteľnosti v maďarských mestách Biharkeresztes a Battonya pri hraniciach s Rumunskom zo strany občanov Rumunska stúpol po tom, čo vyšlo najavo, že Rumunsko bude od tohto roku súčasťou schengenského priestoru. Píše o tom vo štvrtok server telex.hu, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Pre rumunský server kronikaonline.ro obyvatelia uvedených miest povedali, že v najbližších rokoch sa z Rumunska môže presťahovať niekoľko tisíc ľudí na maďarskú stranu hranice. Pritom sú obce, kde očakávajú, že sa počet tamojších obyvateľov do dvoch rokov zdvojnásobí.



Dnešná maďarsko-rumunská hranica bola v roku 1920 vytýčená tak, že na viacerých miestach oddeľovala veľké mestá regiónu od časti ich aglomerácie. Stalo sa tak aj v prípadoch miest Oradea, Arad či Satu Mare, ktoré boli Trianonskou mierovou zmluvou pridelené Rumunsku, pripomína kronikaonline.ro.



V období vstupu Rumunska do EÚ v roku 2007 sa na maďarskú stranu hranice prisťahovalo relatívne veľa ľudí, vrátane rumunských občanov maďarskej a rumunskej národnosti. Ich situáciu však komplikovali hraničné kontroly medzi Rumunskom a Maďarskom cestou do práce a z práce, čomu je už koniec.



Rumunsko a Bulharsko sa 1. januára stali plnoprávnymi členmi schengenskej zóny, čím sa tento priestor bez vnútorných hraníc EÚ rozšíril na 29 členských štátov. Tieto dve východoeurópske krajiny čakali na vstup 13 rokov.